Můžete se vrátit, zve Česká filmová komise zpět hollywoodské štáby

Brzy by tak u nás mohlo pokračovat například natáčení druhé řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem v hlavní roli, seriálu Sokol a Zimní voják ze studia Marvel nebo projektu Transatlantic 473 z produkce společnosti Netflix.

Zahraniční herci a členové štábů podstoupí test na koronavirus těsně předtím, než opustí svou zemi, a další test za 72 hodin po příjezdu do Česka. Dokud nebude znám výsledek druhého testu, zůstanou v karanténě, za svého pobytu pak budou testováni každých čtrnáct dní.

I jiné americká média citují z čerstvé zprávy České filmové komise, že natáčení filmů a televizních pořadů může v Praze pokračovat „okamžitě“, protože vláda zmírnila opatření a Česko poskytuje bezpečná pravidla chránící před nákazou.

Ovšem i Německo už láká zpátky velké projekty jako Matrix 4, které se roztočily ve studiu Babelsberg nedaleko Berlína ještě před vypuknutím pandemie. Na stejném místě vznikal přepis díla Toma Clancyho s Michaelem B. Jordanem, v ateliérech Bavaria natáčel Abel Ferrara s Willemem Dafoem.

Vedle Německa zvou své zámořské zákazníky zpět také Polsko a hlavně Maďarsko, kde se točily nákladné americké projekty jako Duna nebo Zaklínač a do výroby by se měly vrátit třeba tituly The Nightingale nebo Birds of Paradis.