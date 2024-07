VIDEO: Hezké společné mlčení. V tom je Kaiser výjimečný, liboval si Kozub

Na úpatí malebného kopečku žije zahradník (Oldřich Kaiser) se svojí ženou (Dáša Vokatá). Starají se s láskou o své malé zahradnictví. Jejich idylický život ale naruší nový soused, který chce přetvořit okolí podle svých představ. Když zahradnictví brání jeho plánům, spustí se sled bizarních událostí.

„Točilo se během ročních cyklů, takže co jsem si nezasadil, to jsem neměl. Když se sázelo, tak jsem sázel a po dvou měsících plody mé práce samy vyrostly. Takže pro mne vlastně byla příroda kolega,“ uvedl ke vzniku filmu sám Oldřich Kaiser.

„Byl to nádherný rok! Těšili jsme se na natáčení hlavně kvůli kolegům a celému štábu. Pan režisér Jiří Havelka je úžasný člověk, který mne dokonce dokopal k tomu, že jsem strčila ruce do hlíny. To jsem dosud neudělala, nikdy jsem nezahradničila,“ přiznala pak Dáša Vokatá, hudebnice a Kaiserova partnerka.

„Poprvé v životě jsem se potkal s Oldou Kaiserem. To pro mne bylo na celém natáčení nejpodstatnější, to jsem tak nějak vždycky trošku chtěl a tady se to povedlo. Olda je výjimečný ve svém mlčení a to je sympatické. Také rád mlčím. Když se člověk živí pusou, tak pak využívá jakékoli příležitosti, kdy nemusí mluvit. A my si tak spolu s Oldou na tom place hezky mlčeli. To bylo hrozně příjemné,“ svěřil se pak kameře iDNES.cz herec a bavič Štěpán Kozub.

V dalších rolích očekávaného snímku se pak představí Tomáš Jeřábek, Jiří Vyorálek, Alena Mihulová, nebo Tereza Dočkalová. Hořkosladká komedie je zarámována čtyřmi ročními obdobími a Čapkovou stejnojmennou knihou. Film vstoupí do českých kin 18. července 2024.