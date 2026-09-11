Neměl jste chuť stát se raději hercem než režisérem? Jako vysoký pohledný kluk byste mohl dostávat přitažlivé role.
Já neumím hrát, absolutně ne! Umím ovládat herce, řeknu jim přesně, co od nich potřebuju, pěkně jednoduše, žádné bláboly. Takhle jsem režíroval celý život. Ale sám bych před kameru nikdy nevlezl. Tedy vlezl jsem tam jedinkrát, když jsem při studiích FAMU dělal asistenta Evaldu Schormovi u filmu Psi a lidé.
Hrál jste důležitou postavu?
Ale kdepak, jenom chvíli někoho v pozadí, kdo v hospodě něco vypráví. Já bych opravdu nemohl být hercem, nemám potřebnou hereckou uvolněnost.
A taky se mi stalo, že někdo přišel a byl lehce cinklej, což úplně nesnáším.