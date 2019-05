Točím různé seriály, ale doma jsem pořád Spock, tvrdí Zachary Quinto

Desetidílná série NOS4A2 televize AMC vychází z románu Vánoční říše od spisovatele Joe Hilla, syna věhlasného Stephena Kinga. O temno, strach a unesené děti v příběhu není nouze. Charlie Manx se totiž přiživuje na duších dětí a to, co z nich zbude, přenáší do Vánoční země. Podivného místa, kde jsou Vánoce každý den a každý musí být, dle zákona, šťastný.

Námět příběhu může na první pohled působit trochu absurdně. Jaká byla vaše první reakce na nabídku?

Nejprve jsem ji odmítl, protože mi připadalo, že jde o další příběh o upírech, a do toho se mi nechtělo. Hraní v hororových seriálech nebo nadpřirozených thrillerech už jsem měl dost. Chtěl jsem jako herec prozkoumat nové žánry.

Co vás nakonec přesvědčilo?

Scénář, který mě úplně okouzlil, byl skvěle napsaný. Nicméně nebýt mého agenta, asi bych ho nikdy neotevřel.

Je Charlie Manx klasický padouch?

Myslím, že nikdo není zlý sám o sobě. Vždy existuje důvod, proč se stal tím, kým je. Kdyby Charlieho nezanedbávali v dětství, možná by byl úplně jiný. Je to trochu zvrácené, ale myslím, že sám nevěří, že je nositelem zla. Naopak všechny své činy považuje za správné a oprávněné.

Dokázal byste zahrát hrdinu, aniž byste znal motivace jeho chování?

To je těžké. Jako herec potřebuju znát pozadí postavy. Po čem touží, co nemá rád a hlavně proč tomu tak je.

Určitě jste četl i knižní předlohu. Náměty a výsledná díla se však mnohdy rozcházejí. Je tomu tak i tentokrát?

Řekl bych, že ne. Naopak jsem velmi rád, že jsem mohl být součástí projektu, který předlohu výrazně respektoval. To se mnohdy nestává.

Vy sám jako divák nebo čtenář holdujete hororovému žánru?

Holduju všemu, co je dobré. Nerozlišuju, jestli jde o komedii, horor nebo drama. Nebudu si cenit hororu jen proto, že je to horor. Budu si ho cenit, když půjde o dobrý film. Totéž platí u knih. Jsem velký fanda Stephena Kinga a teď, když jsem poznal i Joe Hilla, pochopil jsem, že jablko nepadá daleko od stromu.

Setkal jste se někdy s Kingem?

Bohužel ne, ale měl jsem možnost strávit hodně času s jeho synem a můžu světu říct, že je to skvělý člověk. Hodně nás během natáčení podporoval.

Ale nezkazil vám trochu Vánoce? Přece jen je v knize neprezentuje jako úplné svátky klidu a míru.

Je pravda, že z Vánoc se v seriálu stávají trochu jiné svátky, než které znám. Nicméně se pokusím uchovat si svou radost a nadšení. I když kdo ví, uvidíme v prosinci.

Kromě Vánoc hraje v seriálu důležitou roli také Charlieho auto. Proč?

Dá se říct, že to auto je postava sama o sobě. Můžu jen prozradit, že vůz je něco jako Charlieho třetí ruka, rozšířená verze.

Trochu mi to připomíná český film Upír z Feratu, kdy auto pohání řidičova krev z pedálů. Je to něco podobného?

V něčem ano, ale tady to má, řekl bych, ještě více nadpřirozeného charakteru.

Myslíte si, že vás teď lidé na ulici budou zastavovat jako Charlieho Manxe, nebo zůstanete Spockem?

Těžko říct. Velmi záleží na tom, kde se zrovna nacházím. Musím říct, že v Evropě je pořád hodně populární seriál Hrdinové, kde jsem hrál Sylara, takže tady mě spíš fanoušci zastavují kvůli němu. Doma ve Státech jde naopak o Star Trek nebo American Horror Story. Jsem vlastně vděčný, že si mě diváci mohou zapamatovat kvůli tolika odlišným projektům.

V Česku by vás na ulici asi každý nepoznal. Přijel jste už někam, kde vás nepoznával vůbec nikdo?

Samozřejmě, hodně cestuju do deštných pralesů a džungle v Jižní Americe a tam mají lidé opravdu úplně jiné starosti než západní filmovou a televizní kulturu. Jsem rád, že se mi povedlo udržet si status celebrity, který mě současně neomezuje v pohybu při cestování.

Ani v Itálii? Přece jen jste po tatínkovi napůl Italem.

Ne, ani tam, ale cítím se tam jako doma. Jezdím do Itálie pravidelně, protože v zemi poznávám své kořeny. Ovšem moje italština je prozatím dost mizerná.

Váš premiérový seriál NOS4A2 má podivný název. K čemu odkazuje?

Když jej přečtete i s číslicemi v angličtině, dá vám dohromady slovo, které zní velmi podobně jako Nosferatu.

První epizodu seriálu NOS4A2 televize AMC odvysílá ve čtvrtek 6. června v 10 hodin večer.