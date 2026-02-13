Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová

Slavnostně začal ve čtvrtek večer v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Zlatého medvěda za celoživotní dílo převzala malajsijská herečka Michelle Yeohová. Až do 22. února budou moci diváci ve festivalových kinech německého hlavního města zhlédnout téměř dvě stovky filmů.
Zlatého medvěda za celoživotní dílo na festivalu Berlinale převzala malajsijská herečka Michelle Yeohová (13. února 2026) | foto: Reuters

Zahájení mezinárodního filmového festivalu Berlinale (13. února 2026)
Bude mezi nimi i 22 těch, které se utkají o Zlatého medvěda v hlavní soutěžní kategorii. Promítat se budou také tři nové filmy s českou koprodukcí a digitálně restaurovaný film Panelstory Věry Chytilové.

Prvním promítaným filmem letošního festivalu se stal snímek No Good Men afghánské režisérky Šahrbanú Sadatové, který se věnuje postavení žen v Afghánistánu roku 2021, krátce před tím, než se k moci vrátí islamistické hnutí Tálibán. Soutěžní snímky se začnou promítat v pátek. Jsou mezi nimi filmy z Evropy a Spojených států, ale některé zavedou diváky i do Čadu, Guiney-Bissau či Singapuru.

Středoevropskou kinematografii zastupuje snímek maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa At the Sea (U moře), který vznikl v americko-maďarské koprodukci, či rakouské filmy Rose režiséra Markuse Schleinzera a The Loneliest Man in Town (Nejosamělejší muž ve městě) Tizzy Coviové a Rainera Frimmela. Český film se ani letos do hlavní soutěžní sekce nedostal. Vítěze v hlavní kategorii vyhlásí porota v čele s režisérem Wimem Wendersem na závěrečné ceremonii 21. února. Loni hlavní cenu získalo drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda.

Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

Cenu za celoživotní dílo převzala malajsijská herečka Yeohová, držitelka ceny americké filmové akademie Oscar za roli ve filmu Všechno, všude, najednou. „Ve světě, který nás tak snadno rozděluje, působí až radikálně setkat se ve tmě a sdílet příběh,“ řekla Yeohová s odkazem na společné sledování filmů v kině.

Malajsijská držitelka Oscara není jedinou hvězdou světové kinematografie, která se v těchto dnech objeví na červeném koberci v německé metropoli. Očekáváni jsou také herci a herečky Pamela Andersonová, Ethan Hawke, Bella Ramseyová, Channing Tatum, Neil Patrick Harris, který se již ukázal, Sandra Hüllerová, Juliette Binocheová, Isabelle Huppertová a řada dalších.

Český úspěch na festivalu Books at Berlinale. Dílo Beneše může inspirovat film

Festival uvede rovněž tři nové filmy, které vznikly v české koprodukci. Jsou jimi krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové, snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové a dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, za kterým stojí Pepa Lubojacki. Ve světové premiéře Berlinale uvede v sekci Classics digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.

Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a spolu s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě.

