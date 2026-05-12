Filmový festival bude ve městě na francouzské Riviéře pokračovat do 23. května, o hlavní cenu bude bojovat 21 filmů.
„Věřím, že film byl vždy aktem odporu, protože vyprávíme příběhy a příběhy jsou tím, co tvoří civilizaci,“ uvedla Fondová. „Oslavme tedy odvahu, svobodu a nekompromisní tvůrčí čin,“ dodala herečka a producentka.
Novozélandský režisér při přebírání čestného ocenění před oficiálním zahájením festivalu vyjádřil překvapení. „Stále se snažím pochopit, proč dostávám Zlatou palmu, protože nejsem zrovna režisér typický pro toto ocenění,“ uvedl Jackson. Do sálu vstoupil za doprovodu legendární ústřední melodie ze své oceňované trilogie Pán prstenů. Právě první díl nyní slavné trilogie podle něj pomohl zachránit filmový festival v Cannes v období, kdy snímek čelil negativní publicitě.
Jacksonovi cenu předal Elijah Wood, který v jeho filmové adaptaci díla J. R. R. Tolkiena ztvárnil hobita Froda Pytlíka. Wood při udílení ceny vzpomínal na první setkání s Jacksonem při castingu na Pána prstenů. „Když mi pak krátce poté zavolali, že jsem dostal roli Froda Pytlíka, sedl jsem si na podlahu svého pokoje a pochopil jsem, že se můj život v ten moment rozdělil na předtím a po tomto okamžiku. A vím, že nejsem zdaleka jediný, komu Peter Jackson změnil život,“ řekl.
|
Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo
Letošní ročník přehlídky dává v porovnání s loňskem přednost spíše filmům méně známých tvůrců a menších producentů, ve výběru nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií. V hlavní soutěži je letos nebývale vysoký počet francouzskojazyčných filmů a pouze jeden americký snímek.
Porota, kterou povede jihokorejský tvůrce Pak Čchan-uk, bude vybírat například z děl španělského režiséra Pedra Almodóvara, íránského exilového filmaře Asghara Farhádího, ruského režiséra Andreje Zvjaginceva rovněž působícího mimo vlast či polského tvůrce Pawla Pawlikowského.
Mimo soutěžní sekci představí své dokumentární snímky například američtí režiséři Steven Soderbergh či Ron Howard, premiéru bude mít také režijní debut Johna Travolty. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.