Tři životy jedné výjimečné ženy se odhalují Za oponou velehor

Nikdy se nevzdávej, neztrácej naději, zkoušej své hranice. Tak zní krédo Diny Štěrbové, která jako první žena na světě v roce 1984 pokořila osmitisícovou hranici himálajské Čo Oju. Tehdy byly ženy s cepíny na nejvyšších vrcholech raritou, navíc se tam musela probojovat přes omezení normalizace.

Muži ženy na expedice nebrali, horolezecký svaz je nepodporoval, takže Štěrbová si na své výpravy vydělávala bouráním komínů a šitím péřových spacích pytlů. První expedici na sedmitisícovku, kterou organizoval její manžel, přírodovědec a ekolog Otakar Štěrba, si vybrečela.

Ale překonala i stopy války, smrt bratra, věznění otce, právníka německé národnosti, kterého komunisté vyhodili v 50. letech z postu soudce, a hořkost, kdy ji kvůli kádrovému posudku nepřijali na vytouženou medicínu. Vystudovala matematiku, kterou pak pětatřicet let učila na univerzitě v Olomouci.

A hlavně zdolávala výšiny. Už ve čtrnácti letech tajně s kamarádkou vylezla na Lomnický štít. Na svou první osmitisícovku se musela „prošít“ dvaceti spacáky, boty měla půjčené a o dvě čísla větší, po návratu si od vedení horolezeckého svazu místo pochvaly vysloužila hrozbu, že už si neškrtne a seberou jí pas.

S manželem Štěrbová absolvovala i vodácká dobrodružství na Sibiři, v Kanadě či ve Státech, nejčastěji, dvacetkrát, však mířila do Nepálu a Pákistánu. V roce 2005 odjela do Baltistánu postiženého zemětřesením a s kolegou horolezcem Vítězslavem Dokoupilem založila neziskovou organizaci, díky níž vedle cest, mostů a vodovodu vznikla i malá nemocnice.

Během natáčení absolvoval štáb cestu do Islámábádu, odtud do Skardu – Arandu a okolí od řeky Indus až po výšky čtyři a půl tisíce metrů. „Kupodivu měla Dina Štěrbová často obavy, co filmu řeknou ostatní, hlavně horolezci. Prý jsem o ní měla točit před čtyřiceti lety, když ještě lezla,“ prozradila režisérka.

Sama hrdinka dokumentu se charakterizuje jako dobrodruh a svou dráhu vidí jako „život v přemetech“. Dodává také, že aby zvládala krajní situace, musela se „předělat z introverta na extroverta“ a že při tréninku se odreagovala od normalizační šedi.

„Jako by člověk vypadl do lepšího světa, kde platí spravedlnost a člověk nemůže získat něco podvodem. Dávalo mi to pocit svobody, která ve veřejném prostoru chyběla. Byla to vlastně taková očistná terapie, která nám zachraňovala duševní zdraví a pomohla zachovat si lidskou důstojnost,“ vzpomíná Štěrbová.

Připojuje starou buddhistickou moudrost, která praví, že člověk musí vylézt hodně vysoko, aby dohlédl na dno své duše. „Hory mi také pomohly srovnat si hodnoty, uvědomit si, kolikrát se honíme za nepodstatnými věcmi. Stručně řečeno, hory mi vždy pomohly sjednat si nadhled,“ dodává aktérka filmu s podtitulem Tři životy horolezkyně Diny Štěrbové.