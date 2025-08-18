Nová éra platformy YouTube? Chce vysílat přímý přenos z udílení Oscarů

  11:51
Video platforma YouTube, vlastněná společností Google, projevila zájem stát se novým vysílatelem udílení filmových Oscarů. Prestižní předávání cen má momentálně s Disneyho společností a její televizní stanicí ABC platnou smlouvu jen do roku 2028. Platforma, která se dlouhodobě snaží rozšířit své pokrytí živých událostí, by tak získala jeden z nejsledovanějších televizních přenosů na světě.
97. ročník Oscarů hostí samozřejmě losangeleské Dolby Theatre (2. března 2025).

97. ročník Oscarů hostí samozřejmě losangeleské Dolby Theatre (2. března 2025). | foto: Reuters

Televizní přenos Oscarů, který se od roku 1976 pravidelně vysílá na stanici ABC, má smlouvu s Disneyho společností platnou jen po dobu následujících tří let.

Podle zdrojů obeznámených s jednáním je právě YouTube aktivním uchazečem. Platforma, která už nyní nabízí živé přenosy NFL Sunday Ticket a postupně rozšiřuje nabídku sportovních událostí, by udílení Oscarů považovala za „korunní klenot“ svého programu.

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Akademie filmových umění a věd, která vyjednává o televizním vysílání po roce 2028, se k tématu zatím veřejně nevyjádřila. Stejně tak na dotazy nereagují společnosti Google a YouTube.

Ještě před rokem 1976 se přenos z Oscarů už od prvního vysílání v roce 1953 střídal mezi stanicemi NBC a ABC. NBC, která byla dominantní stanicí během 50. a 60. let, je podle Bloombergu rovněž jedním z potenciálních zájemců o budoucí vysílání.

Platforma YouTube sice nabízí obrovské publikum pro streamování, ale chybí jí vlastní produkční kapacita a zkušenosti s vysíláním, které mají tradiční televizní stanice a filmová studia, poznamenává filmový server The Wrap.

Oscary vyhrála Anora, mezi herci Brody a Madisonová, česká naděje nevyšla

Letošní, 97. ročník udílení Oscarů, který se konal 25. března, sledovalo podle dat společnosti Nielsen během celého přenosu v průměru 19,6 milionu diváků. To představuje mírný nárůst oproti předchozímu roku a nejvyšší sledovanost za posledních pět let.

