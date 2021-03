RECENZE: Filmu Yes Day je lepší říci ne. Pozitiva se v něm hledají těžko

Rodičové v podání Jennifer Garnerové a Edgara Ramireze se rozhodnou svým třem dětem, frustrovaným kdejakými zákazy, umožnit takzvaný „yes day“. Den, kdy v rámci mezí budou všem jejich nápadům a přáním říkat ano. Od převlékání do superhrdinských kostýmů, přes soutěž v pojídání zmrzliny až po návštěvu lunaparku.



Nic originálního, ale průměrná rodinná zábava na hodinu a půl by z toho snad vytěžit šla. Režisér Miguel Arteta i scenárista Justin Malen se však dopustili dvou celkem zásadních chyb. První – rozhodli se jít cestou humoru ve stylu kopání do rozkroku a twerkování předškolních dětí. Druhou – neunikli výchovným apelům, a tak i zde přichází pro ratolesti na konci nutné poučení z krizového vývoje.

Přitom to byl paradoxně Arteta, který před dvaceti lety zaujal festivalové publikum snímkem Chuck a Buck – nikterak přelomovým, ale v porovnání s Yes Day alespoň originálním. Postupně však začal oscilovat mezi komediálními produkcemi velkých studií a zdánlivě nezávislejším prostředím a prakticky toto rozpětí za dvě dekády neopustil, přičemž výrazně neprorazil ani v jednom.



Yes Day USA, 2021, 86 min Režie: Miguel Arteta Scénář: Justin Malen, Justin Malen, Amy Krouse Rosenthal, Tom Lichtenheld Hrají: Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner a další Hodnocení­: 25 %

Zato směřování scenáristy Justina Malena je jasně dané – po Pařbě o Vánocích a Bastardech, Yes Day nikoho nepřekvapí. A potěchu nepřináší film ani herecky – Jennifer Garnerová nabízí spíše jen afekt a křečovitost, Ramirez zas chvílemi působí vyloženě zmateně. Ve finále to tak svou bezprostředností zachraňují především děti.

Pochyby o tom, zdali to, co Netflix divákovi předkládá, je skutečně filmové dílo, však zůstávají. Ve finále by takto mohla vypadat i o něco profesionálněji nasnímaná rodinná soutěžní show, kterých jsou obzvlášť v USA mraky. A možná by to byla ještě ve finále podívaná zábavnější.

Hledat pozitiva na Yes Day lze těžko – snad jen to, že pozornost dětí si asi tvůrci dokážou udržet díky všudypřítomným vizuálním lákadlům až do konce, a budou-li se chtít rodiče obětovat, vydrží s nimi. Koneckonců tak i činí, film je aktuálně nejsledovanější pořad z nabídky Netflixu.