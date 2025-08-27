Putin je v neprávu, ale nulový dialog není cesta, hájí Woody Allen účast v Moskvě

Oscarem oceněný americký režisér Woody Allen se ohradil proti kritice ukrajinské vlády. Ta přišla poté, co se tvůrce slavného filmu Annie Hallová virtuálně objevil na filmovém festivalu v Moskvě. V reakci na nesouhlas uvedl, že je přesvědčen, že ruský vůdce je zcela v neprávu. Není to však podle něj důvod pro přerušení uměleckých dialogů.
Woody Allen (Cannes, 15. května 2015)

Woody Allen (Cannes, 15. května 2015) | foto: AP

Woody Allen v Benátkách (4. září 2023)
Woody Allen a Soon-Yi Previnová v Benátkách (4. září 2023)
Woody Allen (New York, 15. července 2015)
Woody Allen při natáčení filmu Půlnoc v Paříži
10 fotografií

„Pokud jde o konflikt na Ukrajině, jsem pevně přesvědčen, že Vladimir Putin je zcela v neprávu. Válka, kterou způsobil, je otřesná,“ uvedl Allen v prohlášení, které jeho asistent zaslal serveru CNN.

„Ale ať už politici udělali cokoli, nemyslím si, že přerušení uměleckých dialogů je dobrým způsobem, jak pomoci,“ pokračoval.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí kritizovalo Allenovo rozhodnutí na dálku vystoupit na Moskevském mezinárodním týdnu filmu v sekci Legendy světové kinematografie jako hlavní host.

Urážka padlých filmařů! Kyjev kritizuje vystoupení Woodyho Allena v Moskvě

Setkání s devětaosmdesátiletým režisérem navíc zahájil ruský režisér Fjodor Bondarčuk, který je stoupencem současného kremelského režimu. V roce 2014 například podpořil ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym.

„Účast Woodyho Allena na Mezinárodním filmovém týdnu v Moskvě je hanbou a urážkou obětí ukrajinských herců a filmařů, kteří byli zabiti nebo zraněni ruskými válečnými zločinci v současné válce proti Ukrajině,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí v pondělním prohlášení.

„Umění by mělo budovat mosty“

Allen na festivalu, který je sponzorován ruskými státními médii, státními podniky a moskevskou městskou správou, řekl, že má rád ruské filmy. Vyzdvihl například sovětskou verzi filmu „Vojna a mír“, kterou režíroval Sergej Bondarčuk, otec Fjodor Bondarčuka.

Také podle ruských státních médií uvedl, že sice nemá v plánu natáčet v Rusku, ale k Moskvě a Petrohradu chová pouze dobré city.

Proti kritice režisérova vystoupení se postavil i ruský vyslanec Kirill Dmitrijev. Prohlásil, že být proti filmařově vystoupení na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě je „mimo mísu“. „Rusko není izolované – a umění by mělo budovat mosty, ne je pálit,“ napsal v příspěvku na X.

