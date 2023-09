Zhasněte reflektory! Ženy protestovaly proti Woodymu Allenovi odhalením ňader

„Zhasněte reflektory, jimiž svítíte na násilnické režiséry“ či „stop násilnické kultuře“, volala skupina žen při večerní demonstraci. Protest trval jen několik minut, než policie ženy z festivalového areálu vyvedla, napsal časopis The Hollywood Reporter.

Ženy se postavily do řady a sundaly si trička krátce poté, co se po červeném koberci prošel sedmaosmdesátiletý americký režisér Woody Allen, který v Benátkách představuje svůj nový film Zásah štěstím. Právě on je jedním z tvůrců, proti jehož přítomnosti feministky v pondělí protestovaly. Čelil v minulosti obvinění ze sexuálního zneužívání své adoptivní dcery Dylan, což opakovaně odmítl.

Někteří kritizují i uvedení snímku francouzsko-polského režiséra Romana Polanského, který se v roce 1977 přiznal, že znásilnil třináctiletou dívku a před vynesením rozsudku uprchl ze Spojených států. Před několika lety Polanského obvinilo několik žen, že je sexuálně obtěžoval, což režisér odmítl.

Feministky kritizují i uvedení filmu francouzského režiséra Luka Bessona, jehož v roce 2018 herečka Sand Van Royová obvinila ze znásilnění. Pařížská prokuratura obvinění v roce 2019 zamítla a letos toto rozhodnutí potvrdil i nejvyšší soud.

„Besson byl nedávno plně zproštěn všech obvinění. Woody Allen byl na konci 90. let dvakrát vyšetřovaný a zproštěn viny. U nich nechápu, kde je problém,“ řekl před zahájením letošního ročníku festivalu v Benátkách jeho umělecký ředitel Alberto Barbera. „V případě Polanského je to paradox. Už je to šedesát let. Polanski přiznal zodpovědnost. Požádal o odpuštění. Jeho oběť mu odpustila,“ dodal Barbera.

O víkendu policie zatkla v Benátkách španělského herce Gabriela Guevaru, který rovněž čelí obvinění ze sexuálního zneužití, jehož se podle vyšetřovatelů dopustil ve Francii. Guevara přijel na filmový festival, ale podle jeho organizátorů se neměl účastnit žádných jeho oficiálních akcí.