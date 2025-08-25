Devětaosmdesátiletý Allen prostřednictvím videokonference vystoupil na festivalu Moskevský mezinárodní týden filmu v sekci Legendy světové kinematografie. Setkání s ním zahájil ruský režisér Fjodor Bondarčuk, stoupenec současného kremelského režimu, který například v roce 2014 podpořil ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym.
Podle serveru Meduza ve svém vystoupení Allen mluvil o světové filmové tvorbě nebo roli umělé inteligence v kinematografii. Divákům také řekl, že měl vždy rád ruské filmy a že se před několika lety v New Yorku setkal s otcem Fjodora Sergejem Bondarčukem, který se proslavil například filmovým zpracováním románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí na telegramu Allenovu účast na ruském filmovém festivalu označilo za hanbu. Jde podle něj o urážku ukrajinských herců a filmařů, kteří byli zraněni nebo zabiti „ruskými válečnými zločinci“ během ruské invaze na Ukrajinu. Kyjev amerického režiséra obvinil, že účastí na filmové přehlídce, která sdružuje příznivce ruského prezidenta Vladimira Putina, vědomě zavírá oči před zvěrstvy, které Rusko páchá na Ukrajině v posledních jedenácti letech. „Kultura by nikdy neměla být využívána k ospravedlňování zločinů nebo sloužit jako nástroj propagandy,“ uvedl ukrajinský resort zahraničí.
Osobně na festival v Moskvě přijel srbský režisér Emir Kusturica nebo americký herec Mark Dacascos, který ztvárnil různé role v akčních filmech.