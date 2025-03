Zemřel Wings Hauser. Detektiv z Beverly Hills žil nějaký čas v garáži

Hauser zemřel v sobotu ve svém domě v Santa Monice. Dlouhou dobu bojoval s chronickým onemocněním, u kterého dochází k zúžení dýchacích cest. V poslední době kvůli tomu používal kyslíkovou bombu, uvedla jeho dcera Bright Hauserová pro server The Hollywood Reporter.

První významnou roli získal v roce 1977, a to v telenovele Mladí a neklidní, kde hrál Grega Fostera. Vydržel tam tři sezony, později se dokonce na pár epizod vrátil.

Herec ale prorazil v roce 1982, kdy si zahrál psychopatického pasáka se sadistickými sklony ve filmu Vice Squad. K filmu, jenž režíroval hororový veterán Gary Sherman, nazpíval dokonce ústřední píseň Neon Slime.

O dva roky později hrál ve snímku Příběh vojáka pod taktovkou Normana Jewisona. Ve filmu Jojo Dancer, Your Life Is Calling si zahrál dealera kokainu a v hlavní roli se předvedl ve filmu Normana Mailera Drsňáci netančí, kde ztvárnil policistu. Za to si vysloužil nominaci na cenu Spirit Award.

Charismatický herec vystoupil také jako podplukovník Miller v seriálu China Beach na stanici ABC nebo jako soukromé očko v seriálu Beverly Hills 90210.

„Hauserova kariéra trvala celá desetiletí a přivedl k životu postavy, které byly drsné, složité a nezapomenutelné,“ uvedla hercova dcera. „Ať už ztvárňoval drsného antihrdinu v drsných kriminálních dramatech, padoucha, kterého jste rádi nenáviděli, nebo nečekaný zdroj moudrosti v nezávislých filmech, vždy vnášel do své práce nebojácnou autenticitu,“ pokračovala.

Hauser se narodil v Hollywoodu a jeho otec Dwight Hauser pracoval jako herec a scenárista. Také jeho matka Geraldine vyrostla v uměleckém prostředí – byla dcerou Toma Thienese, který ve 20. letech 20. století napsal knihu veršů Whimseys.

Žil v garáži, zachránila ho role

V 70. letech se podle svých slov stal bezdomovcem. Tehdy žil v prázdné garáži se svou malou dcerou. Z ulice ho dostalo účinkování v seriálu Cannon na stanici CBS a vydání alba Your Love Keeps Me Off the Streets, které obsahuje country pop.

Mezi pozůstalými je mimo jiné také jeho syn, Cole Hauser, který hraje opraváře Ripa Wheera v seriálu Yellowstone a jeho třetí manželka Cali, se kterou se vzali v roce 2002. Společně pracovali v nezávislém filmovém a hudebním studiu.

„Nikdy jsem si nemyslela, že se vdám nebo budu mít partnera, dokud jsem nepotkala Wingse. Samozřejmě je to teď mnohem těžší, ale hodlám splnit jeho přání, abych pokračovala v práci a naplnila všechny projekty, které jsme si stanovili, že podnikneme v příštích několika letech,“ uvedla podle serveru po hercově smrti manželka.