„Myslím, že jsem to nikdy veřejně neřekl, ale řeknu to nyní, protože se tu navzájem svěřujeme,“ řekl Smith v rozhovoru, na který upozornil americký server Variety. A následně odhalil, že režisér Nolan mu nabídl hlavní roli v jeho slavném filmu Počátek (2010). Herec ale komplikovanému scénáři, kterým se některé Nolanovy filmy vyznačují, nerozuměl. Dosud to ovšem nikdy neřekl nahlas.

„Když nad tím tak přemýšlím, tak právě tyhle filmy, které pronikají do alternativních realit, se špatně vysvětlují. Ale taky mě to bolí,“ přiznal Smith a potvrdil tím, že se s odmítnutím posléze úspěšných rolí těžko vyrovnává.

O Smithově potenciální účasti ve filmu přitom informoval The Hollywood Reporter hned několik měsíců poté, co Nolanova senzace vstoupila před patnácti lety do kin. Počátek celosvětově vydělal téměř 840 milionů dolarů.

Již tehdy vyšlo najevo, že první volbou pro hlavní roli Doma Cobba nebyl ani Smith, ani DiCaprio, nýbrž Brad Pitt. Ten ale tehdy Nolana odmítl a k projektu se nezavázal. Druhý na řadě byl zmíněný Smith a až do třetice režisér oslovil DiCapria. Pro slavného herce se následně role v Počátku stala jednou z těch nejznámějších.

Úzké sluneční brýle a dlouhý černý kabát, to je Keanu Reeves alias Neo v Matrixu

Nevyužitou příležitost v Počátku sice Smith vidí jako kariérní chybu, spát mu ale nedá jiné takové rozhodnutí. Konkrétně odmítnutí ztvárnit Nea v oceňovaném Matrixu. „Bolí to příliš na to, abych o tom mluvil,“ svěřil se v rozhlasovém rozhovoru. Slavnou postavu nakonec přivedl k životu Keanu Reeves.

Důraz na režijní styl

Ve videu na YouTube, které Smith sám před šesti lety zveřejnil, vysvětluje, proč účast v Matrixu odmítl. Hlavním důvodem prý bylo, že se nedokázal napojit na předlohu sourozeneckého režijního dua Wachowských. Vzájemné neporozumění se zde ovšem podle Smitha týkalo spíše stylu režie nežli samotného příběhu.

„Představte si, že se perete. U toho vyskočíte. A teď si představte, že byste mohl uprostřed skoku zastavit. Ovšem lidé by si vás u toho mohli prohlédnout z 360 stupňů. Vynalezneme na to kamery a diváci budou moci vidět celý skok, zatímco vy uprostřed něj zastavíte,“ převyprávěl Smith znění vize, která se mu nezdála.

Další taková nevyužitá nabídka přišla od Quentina Tarantina, konkrétně na titulní roli v příběhu Nespoutaný Django. Smith ji odmítl, protože „nechtěl točit otrokářský film o pomstě“, jak sdělil časopisu GQ. Na jeho místo byl nakonec vybrán Jamie Foxx. Smith se tehdy prý s režisérem neshodl ve směřování příběhu.

„Ten nápad je dokonalý,“ komentoval Smith námět filmu, ve kterém se otrok naučí zabíjet, aby se dostal svobodu a mohl stejně tak osvobodit i svou ženu. Tarantinův příběh Djanga a jeho Broomhildy si ale představoval spíše jako milostný než zaměřený na pomstu. „Šlo jen o to, že jsme s Quentinem nebyli zajedno,“ dodal Smith.