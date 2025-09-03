Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.
Snímek z druhé řady seriálu Wednesday

Snímek z druhé řady seriálu Wednesday | foto: Netflix

Druhá řada seriálu Wednesday je rozdělena na dvě části. První čtyři epizody Netflix zařadil do nabídky 6. srpna. Druhou polovinu, další čtyři díly, pak ve středu 3. září.

Netflix to tak dělá u nejpopulárnějších sérií, u kterých očekává obří zájem. Na dvě části bylo vypuštěno pokračování seriálu Bridgertonovi a Emily v Paříži, poslední řada Stranger Things bude dokonce vydána ve třech částech.

Takové zlo nezná ani Wednesday. Na její seriál láká Ivan Mládek a jeho Jožin z bažin

Wednesday Addamsová ve druhé sérii jednak pátrá po tajemství v útrobách akademie Nevermore i mimo ní, vyšetřuje sérii podivných událostí a nadto řeší svůj komplikovaný vztah s matkou. Oproti první sérii do děje více zasahuje celá její rodina - Addamsovi.

V první polovině druhé řady se objevil nový záporák, který byl skoro ve všem o krok napřed. A čtvrtý díl skončil velkým cliffhangerem – Wednesday zůstala zraněná v nemocnici a protivník z první sezony (Tyler Galpin, syn šerifa Galpina) utekl ze své cely.

Lady Gaga vydá singl k Wednesday. Poprvé jej představila ve zvukotěsných rakvích

I druhá řada samozřejmě nese výrazný tvůrčí rukopis režiséra a producenta Tima Burtona. Především ve výtvarném řešení a také v jakémsi zvláštním bezčasí, v němž se série odehrává. Postavy sice používají chytré mobilní telefony, ale přesto jako bychom se ocitli o několik desetiletí v minulosti.

Druhá série osmým dílem končí. Ale Netflix oznámil, že třetí řada je již potvrzena a připravuje se.

