Virální taneček, stovky milionů diváků a nakonec i prostor na uznávaných filmových festivalech. Není se čemu divit, obsazení bezchybně balancuje dosud nepříliš známé, avšak bezesporu charismatické mladé tváře s ověřenými hvězdami velikosti Catherine Zety-Jones, Christiny Ricci nebo v případě aktuální série taky Lady Gaga a Steva Buscemiho. Co si o rušnu okolo seriálu myslí samy jeho hvězdy? Odpovídaly v rozhovoru pro iDNES.cz, který vznikl na evropské předpremiéře v polské Wroclawi. Část ze záznamu najdete ve videu níže.
„Už během prvních šesti minut první epizody pochopíte, že jdeme trochu jiným směrem.“