Seriál Wednesday, jehož první řada je na Netlixu dostupná od roku 2022, vznikl jako takzvaný spin-off hororovo-komediální franšízy s názvem Addamsova rodina. Ta kromě seriálu z roku 1964 zahrnuje i dva nejznámější celovečerní filmy režiséra Barryho Sonnenfelda a další díla na stejné téma.
V původním seriálu Rodina Addamsova (1964-1966) ztvárnila Wednesday Lisa Loringová. Stala se tak úplně první herečkou, která dnes tolik populární postavu hrála.
Další a až do příchodu Ortegy nejvýraznější představitelkou Wednesday se stala Christina Ricci. Hrála ve filmech Addamsova rodina z roku 1991 a Addamsova rodina 2, vydané v roce 1993. Mnozí diváci její ztvárnění popisují jako rozkošně morbidní.
Před Jennou Ortega se role dívky s copánky chopila Nicole Fugere, která Wednesday hrála ve filmu Návrat Addamsovy rodiny z roku 1998 a následném seriálu Nová Addamsova rodina (1998–1999).
Addamsova rodina se přitom dočkala i animovaných filmů v letech 2019 a 2021. Tam Wednesday svůj hlas propůjčila Chloë Grace Moretzová.