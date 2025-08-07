Jak šel čas s Wednesday. Než se objevila Ortega, proslavily postavu i jiné herečky

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné představitelky. Patrně nejvýraznější stopu z nich zanechala Christina Ricci.
Seriál Wednesday, jehož první řada je na Netlixu dostupná od roku 2022, vznikl jako takzvaný spin-off hororovo-komediální franšízy s názvem Addamsova rodina. Ta kromě seriálu z roku 1964 zahrnuje i dva nejznámější celovečerní filmy režiséra Barryho Sonnenfelda a další díla na stejné téma.

V původním seriálu Rodina Addamsova (1964-1966) ztvárnila Wednesday Lisa Loringová. Stala se tak úplně první herečkou, která dnes tolik populární postavu hrála.

PRVNÍ DOJMY: Wednesday je zpět s celou rodinou. Druhá řada je ambicióznější a děsivější

Další a až do příchodu Ortegy nejvýraznější představitelkou Wednesday se stala Christina Ricci. Hrála ve filmech Addamsova rodina z roku 1991 a Addamsova rodina 2, vydané v roce 1993. Mnozí diváci její ztvárnění popisují jako rozkošně morbidní.

Před Jennou Ortega se role dívky s copánky chopila Nicole Fugere, která Wednesday hrála ve filmu Návrat Addamsovy rodiny z roku 1998 a následném seriálu Nová Addamsova rodina (1998–1999).

Jaká herečka zahrála postavu Wednesday nejlépe?

celkem hlasů: 16

Addamsova rodina se přitom dočkala i animovaných filmů v letech 2019 a 2021. Tam Wednesday svůj hlas propůjčila Chloë Grace Moretzová. Na všechny se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

