Vlastně to do sebe hladce zapadá. Seriál Wednesday, podobně jako Mládkův nesmrtelný hit pracuje s nadsázkou a hřbitovním humorem. Proslulé taneční kreace Iva Pešáka, které v upoutávce pochopitelně nechybí, sice mají dost daleko do svůdných hadích pohybů Jenny Ortegy, nicméně i tak dokážou zhypnotizovat.
|
PRVNÍ DOJMY: Wednesday je zpět s celou rodinou. Druhá řada je ambicióznější a děsivější
Druhá část aktuální druhé řady seriálu Wednesday s výrazným tvůrčím vkladem režiséra a výtvarníka Tima Burtona odstartovala na Netflixu 3. září. V centru stojí zasmušilá, sarkastická a nebezpečně inteligentní Wednesday Addamsová, vychovaná rodinou k zálibě ve všem ponurém, děsivém a nebezpečném.
Druhá řada je oproti první ještě temnější a hororovější, s větším důrazem na komplikovaný vztah mezi Wednesday a její matkou Morticií v hereckém podání Catherine Zety-Jonesové. Hereckými posilami druhé série jsou Steve Buscemi coby ředitel nevermorské akademie Barry Dort, Christopher Lloyd jako profesor Orloff nebo zpěvačka Lady Gaga jako profesorka Rosaline Rotwoodová.