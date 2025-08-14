Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Seriál, v němž hlavní roli hraje Jenna Ortega, se stal po premiéře v roce 2022 globálním fenoménem. Získal desítky ocenění, inspiroval módní trendy a způsobil virální šílenství na sociálních sítích.
Tvůrci Alfred Gough a Miles Millar spolu s Timem Burtonem slibují, že i závěrečná část druhé řady v září přinese směs temného humoru, napětí a nezaměnitelného gotického šarmu. Plynule tak naváže na první část druhé řady, kterou diváci mohli vidět začátkem srpna.
Děj druhé části se bude odehrávat opět v prostředí akademie Nevermore, kde se Wednesday zaplete do nové nadpřirozené záhady. Kromě známých tváří, jako jsou Emma Myersová, Catherine Zeta-Jonesová nebo Luis Guzmán, se diváci mohou těšit i na nová jména včetně Jamieho McShanea, Thandiwe Newtonová nebo Haleyho Joela Osmenta.
Zvláštní pozornost poutá i hostující účast zpěvačky Lady Gaga, která svou roli oznámila během show Netflix Tudum 2025. Spolu s jejím hereckým angažmá by v září měl vyjít také nový song inspirovaný právě Wednesday.
První část druhé série měla premiéru 6. srpna a nabídla epizody 201 až 204. Druhá část, obsahující díly 205 až 208, dorazí na obrazovky Netflixu již začátkem září. Závěrečné díly by podle tvůrců měly uzavřít některé dlouhodobé zápletky, ale zároveň připravit půdu pro již potvrzenou třetí řadu.
Pokračování Wednesday tak potvrzuje, že i po dvou sériích má seriál dost sil na to, aby dál bavil a překvapoval miliony fanoušků po celém světě. Díky silnému hereckému obsazení, tvůrčí invenci a výraznému vizuálnímu stylu má Netflix v rukou další temně zábavnou podívanou, která má ambici zopakovat úspěch předchozích dílů.