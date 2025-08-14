Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Autor:
  18:19
Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval sám Tim Burton. Gotická ikona Wednesday Addams se znovu vrátí 3. září, aby opět čelila novým záhadám, starým nepřátelům a rodinným komplikacím.

Seriál, v němž hlavní roli hraje Jenna Ortega, se stal po premiéře v roce 2022 globálním fenoménem. Získal desítky ocenění, inspiroval módní trendy a způsobil virální šílenství na sociálních sítích.

PRVNÍ DOJMY: Wednesday je zpět s celou rodinou. Druhá řada je ambicióznější a děsivější

Tvůrci Alfred Gough a Miles Millar spolu s Timem Burtonem slibují, že i závěrečná část druhé řady v září přinese směs temného humoru, napětí a nezaměnitelného gotického šarmu. Plynule tak naváže na první část druhé řady, kterou diváci mohli vidět začátkem srpna.

Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
23 fotografií

Děj druhé části se bude odehrávat opět v prostředí akademie Nevermore, kde se Wednesday zaplete do nové nadpřirozené záhady. Kromě známých tváří, jako jsou Emma Myersová, Catherine Zeta-Jonesová nebo Luis Guzmán, se diváci mohou těšit i na nová jména včetně Jamieho McShanea, Thandiwe Newtonová nebo Haleyho Joela Osmenta.

Báli jsme se na place, přiznávají hvězdy seriálu Wednesday. Slibují víc temnoty

Zvláštní pozornost poutá i hostující účast zpěvačky Lady Gaga, která svou roli oznámila během show Netflix Tudum 2025. Spolu s jejím hereckým angažmá by v září měl vyjít také nový song inspirovaný právě Wednesday.

První část druhé série měla premiéru 6. srpna a nabídla epizody 201 až 204. Druhá část, obsahující díly 205 až 208, dorazí na obrazovky Netflixu již začátkem září. Závěrečné díly by podle tvůrců měly uzavřít některé dlouhodobé zápletky, ale zároveň připravit půdu pro již potvrzenou třetí řadu.

Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?

Pokračování Wednesday tak potvrzuje, že i po dvou sériích má seriál dost sil na to, aby dál bavil a překvapoval miliony fanoušků po celém světě. Díky silnému hereckému obsazení, tvůrčí invenci a výraznému vizuálnímu stylu má Netflix v rukou další temně zábavnou podívanou, která má ambici zopakovat úspěch předchozích dílů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul

Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

Tušíte, jaké slizké stvoření žije pod vanou? Prozradí Tak akorát dlouhé pohádky

Proč semafor Zelenka přestal svítit zeleně? Co za slizké stvoření se skrývá pod vanou každé koupelny? Proč si slon myslí, že je opice? Zábavná knížka novináře Petra Holečka Tak akorát dlouhé pohádky...

14. srpna 2025  15:36

Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...

14. srpna 2025  13:30

Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy

Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit...

14. srpna 2025  12:13

John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli

Ačkoli vietnamský veterán John Rambo během let zestárl společně se svým představitelem Sylvesterem Stallonem, diváci by se měli dočkat dalšího pokračování. Příběh bude popisovat Rambovy začátky, což...

14. srpna 2025  10:13

RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

55 % Premium

Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama...

14. srpna 2025

K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná

Na festival nového cirkusu Letní Letná do pražských Letenských sadů přijely tři francouzské a dva kanadské soubory světové úrovně. Jsou hlavními hvězdami programu. Festival zahájí tuto středu 13....

13. srpna 2025  15:26

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera Ye (známého pod někdejším jménem Kanye West) ze zrušeného slovenského festivalu do Prahy se postavili čeští ochránci lidských práv. Pořádají...

13. srpna 2025  13:04,  aktualizováno  14:46

Po 35 Grammy má Beyoncé svou první Emmy, zaujala kostýmy při fotbalové show

Slávou ověnčená americká hvězda Beyoncé si na své konto zapsala další úspěch. Kromě dosavadních 35 sošek Grammy se nově stala držitelkou také své vůbec první ceny Emmy. Po deseti neúspěšných...

13. srpna 2025  10:57

GLOSA: Big Ass World Tour? Kdepak. Post Malone ukázal skromnost a velké srdce

Do Česka poprvé dorazil americký raper, zpěvák, skladatel a producent Austin Richard Post, známý spíše pod svým uměleckým jménem Post Malone. Během večera v pražských Letňanech nabídl pestrý mix...

13. srpna 2025  9:38

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

60 % Premium

Na jedné straně stojí Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka, na straně druhé Vlaďka, Sofie nebo Eliška s Kamilou. Ženy toužící po dítěti, muži nabízející oplodnění. Mnozí zdarma; jak na Nově v cyklu...

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.