Neštěstí přichází natřikrát. Novou řadu seriálové Wednesday uvidíme za dva roky

Vzhledem k tomu, že první řada seriálu Wednesday je na Netflixu nejsledovanějším anglicky mluvícím seriálem všech dob, a také vhledem k finále závěrečného dílu druhé řady, není žádným překvapením, že dobrodružství Wednesday Addamsové bude pokračovat třetí sérií.
V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega.

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. | foto: Profimedia.cz

Lady Gaga v druhé řadě seriálu Wednesday
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
V londýnském Westminsteru proběhla slavnostní premiéra druhé sezony fantasy seriálu Wednesday.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Netflix ostatně potvrdil přípravy další řady seriálu ještě před premiérou druhé, která na streamovací platformě odstartovala v srpnu 2025.

„Je to předzvěst dalších příběhů, které chceme vyprávět,“ prohlásil na netflixovském zpravodajském webu Tudum jeden z tvůrců a showrunnerů seriálu Alfred Gough. Televize je a vždycky bude týmový sport. Miles (Millar, druhý autor Wednesday – pozn. red.) a já se jí zabýváme už dost dlouho na to, abychom věděli, že seriály jako tento se nerodí každý den. Je to alchymie psaní, režie, hereckých výkonů, štábu, studia ale i fanoušků. Jsme velmi vděční a zároveň nadšení, že na této cestě můžeme pokračovat.“

PRVNÍ DOJMY: Wednesday je zpět s celou rodinou. Druhá řada je ambicióznější a děsivější

Co se třetí řady týče, Miles Millar se nechal slyšet, že několik vodítek, kam se příběh Wednesday, její rodiny a blízkých bude ubírat, přineslo finále druhé řady.

„Každou řadu Wednesday chceme udělat nejlépe, jak to jen dokážeme a týká se to samozřejmě i třetí. Budeme pokračovat v hlubším zkoumání postav a také v rozšiřování prostředí akademie Nevermore,“ prozrazuje Alfred Gough. Miles Millar doplňuje, že v třetí řadě se setkáme s dalšími členy rodiny Addamsovy a seznámíme se s jejich tajemstvími.

Oznámení nové řady provází plakát s anglickým pořekadlem „Bad things come in threes“, což odpovídá českému „Neštěstí nechodí samo“.

Nic bližšího či konkrétnějšího v tuto chvíli pochopitelně k nové řadě známo není, tvůrci vše drží pevně pod pokličkou. Jisté nicméně je herecké obsazení minimálně titulní role. Bez nebezpečného půvabu a záhrobního humoru Jenny Ortegy by seriál nebyl, čím je.

