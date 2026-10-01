Zpět na akademii děsu. Třetí Wednesday je hotová, jak prozradila fotografie

Detektivní mysteriózní seriál s nadpřirozenými prvky sleduje Wednesday Addamsovou během studentských let na Akademii Nevermore. První řada měla premiéru v roce 2022 a z Wednesday se velmi rychle stal celosvětovým fenomén, lámající rekordy sledovanosti.
Úvodní řada se dostala na první místo žebříčku historicky nejoblíbenějších anglicky mluvených seriálů Netflixu a v globálním Top 10 se udržela dvacet týdnů. Také druhá řada zaznamenala celosvětový úspěch a v globálním žebříčku obsadila šesté místo.
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Seriál vychází z komiksu Addamsova rodina vytvořeného Charlesem Addamsem a z jeho filmových adaptací. Nové generaci diváků roztomile morbidní poetiku Addamsovy rodiny představil vizionářský režisér Tim Burton a definitivním miláčkem se stala Jenna Ortega, která titulní hrdince Wednesday vtiskla mrtvolně vznešený půvab, chladný sarkasmus a nebezpečný intelekt.
Virálem se stala taneční scéna Wednesday na skladbu Goo Goo Muck od kapely The Cramps, která díky tomu zaznamenala čtyři desetiletí od vydání nárůst streamů o 5000 %. Své rovněž udělala scéna, kde postavy Enis a Agnes tančí na skladbu The Dead Dance od Lady Gaga, která si v druhé řadě zahrála roli profesorky Rosaline Rotwoodové.