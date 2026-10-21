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  18:00
Co když je cesta ke svatosti lemovaná hříchem, absurditou a pořádnou dávkou humoru? Poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika, natočená na motivy slavného románu Thomase Manna, představí v hlavních rolích Jana Františka Uhera, Miroslava Donutila, Petra Uhlíka, Kristýnu Bokovou, Elišku Křenkovou a další. Do kin vstoupí 3. prosince, na její trailer se nyní můžete v premiéře podívat na iDNES.cz.

Vyvolený vypráví příběh Gregoria, mladíka, který podle všech pravidel začíná život s těmi nejhoršími kartami. Je plodem zakázané lásky bratra a sestry, vlastní rodiče se ho zřeknou a vyrůstá jako outsider v rybářské osadě. Jenže on odmítá přijmout život, který mu byl předem určen. Touží po dobrodružství, lásce, a možná i po něčem, co sám ještě neumí pojmenovat. Jeho cesta ho zavede od touhy stát se rytířem přes lásku, hřích a pokání až na místo, kde by jej na začátku jeho příběhu čekal asi málokdo.

Miroslav Donutil ve filmu Vyvolený
Snímek z filmu Vyvolený
Petr Uhlík a Jan František Uher ve filmu Vyvolený
Martin Dejdar ve filmu Vyvolený
10 fotografií

Režisér a scenárista Tomasz Mielnik pracuje s motivy antických tragédií i středověkých legend, ale prostřednictvím dávného příběhu mluví především o dnešním člověku – jeho ambicích, omylech, potřebě přijetí a schopnosti začít znovu.

“Příběh hříšníka, který se stane papežem, je pro mě pokusem porozumět lidské přirozenosti, našim dilematům a volbám, které nás definují. Gregoriův příběh ukazuje, že ani v těch nejtěžších situacích nemusí být náš osud definitivní. Přijetí a odpuštění mohou člověka osvobodit od toho, co jej mělo navždy určovat,“ říká.

„Humor nám umožňuje podívat se na vlastní konflikty, ambice a chyby s odstupem a uvědomit si také absurditu některých našich tužeb. Život přece není jen boj a tragédie, ale také smích, láska a umění. A nezáleží na tom, kdo jste i vy se můžete stát vyvoleným,“ dodává Tomasz Mielnik.

Snímek kombinuje živou hereckou akci, výraznou výtvarnou stylizaci, dřevěné loutky, malované kulisy i digitální triky. Podstatná část snímku vznikala na hradě Lipnice nad Sázavou, který filmařům posloužil dokonce i jako filmový Vatikán. Producent Mikuláš Novotný přitom přiznává, že od začátku toužil vytvořit komedii, která se nebude podobat běžné žánrové produkci.

„Vždycky jsem chtěl produkovat chytrou komedii – něco mezi klasickými filmy Woodyho Allena a cirkusem Monty Pythonů. Film, který bude vtipný, ale zároveň opravdu o něčem: o složitosti života. A Vyvolený je autorský film, který kombinuje fenomenální herce s neherci, opulentní scény s minimalistickými řešeními a velká témata s absurditou. Není to komedie v tradičním slova smyslu, ale diváka, který ji k sobě pustí, dokáže překvapit, rozesmát a možná ho i na chvíli povznést nad každodenní starosti,“ míní producent Novotný.

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