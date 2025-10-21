Výstava o Třech oříšcích pro Popelku je zpět. Lístky je už možné kupovat teď

  17:20
Zájemci o prohlídku připravované každoroční výstavy na saském zámku Moritzburg věnované pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech natáčela, si už přes internet mohou zakoupit lístky. Zimní výstava o Popelce patří k nejoblíbenějším v Německu, během loňské sezony ji navštívilo 137 tisíc lidí, napsal v úterý portál deníku Dresdner Neueste Nachrichten (DNN).
Zámek Moritzburg. Teploty na většině území Německa spadly pod minus deset...

Zámek Moritzburg. Teploty na většině území Německa spadly pod minus deset stupňů (27. února 2018) | foto: AP

Německý zámek Moritzburg proslavila pohádka Tři oříšky pro Popelku. Syn herečky...
Výstava o životě Libuše Šafránkové doprovází hlavní expozici. Lidé ji mohou...
Takhle vypadá zámek Moritzburg, kde se před 51 lety natáčela pohádka Tři oříšky...
Výstava o životě Libuše Šafránkové doprovází hlavní expozici. Lidé ji mohou...
Zámek Moritzburg patří k nejvyhledávanějším v Německu, ve vyhledávači Google má sedmé místo v četnosti hledání. Mezi nejlépe hodnocenými německými hrady a zámky je v recenzích na Googlu rovněž na sedmém místě, jak vyplývá z analýzy cestovní kanceláře TUI.

Absolutní jedničkou, která o řád převyšuje ostatní, je v Německu zámek Neuschwanstein. Ten je známý tím, že sloužil jako předloha Waltu Disneymu pro animované pohádky.

Natočil místa legendární Popelky. Jeden záběr byl pro Šumavana oříškem

V případě Moritzburgu zaznamenal Google v roce 2023 každý měsíc na 49 500 příkazů k hledání, u Neuschwansteinu jich bylo 201 tisíc. Analýza TUI uvedla, že nejvíce lidé vyhledávají Moritzburg v zimě, tedy během tradiční výstavy. Zatímco od července do září činil v roce 2023 počet hledání přes Google asi 33 100 měsíčně, v prosinci už to bylo 165 tisíc dotazů ve vyhledávači.

Výstava o Popelce začíná 21. listopadu a potrvá do 1. března nadcházejícího roku. Zámek nyní prochází rekonstrukcí, která ale podle kurátorů výstavu nijak nenaruší.

V lese páchly ryby a ples tam vůbec nebyl. Kde se točila slavná Popelka

Návštěvníci se mohou těšit na zajímavosti o filmu a hercích, kteří ztvárnili hlavní role, včetně Libuše Šafránkové či Pavla Trávníčka. K vidění je také originální sedlo, kterým Popelka sedlala koně Juráška. Pohádka, která vznikla v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky, se na Moritzburgu natáčela na přelomu let 1972 a 1973. Na české straně jako kulisa posloužil mimo jiné vodní hrad Švihov na Klatovsku.

Cena vstupenek se za poslední roky nezměnila, nadále pro dospělé zůstává na 12 eurech (292 Kč) a pro děti na 4,5 eura (109 Kč). Lístek pro vybrané datum a časové okno je možné si předem zakoupit přes internet, a ušetřit si tak frontu při nákupu na místě. Výjimečné není ani to, že se vstupenky na daný den již dopoledne zcela vyprodají, to platí zejména o víkendech během adventu.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

21. října 2025  17:20

