Výstava o Třech oříšcích pro Popelku je zpět. Lístky je už možné kupovat teď

Zámek Moritzburg patří k nejvyhledávanějším v Německu, ve vyhledávači Google má sedmé místo v četnosti hledání. Mezi nejlépe hodnocenými německými hrady a zámky je v recenzích na Googlu rovněž na sedmém místě, jak vyplývá z analýzy cestovní kanceláře TUI.
Absolutní jedničkou, která o řád převyšuje ostatní, je v Německu zámek Neuschwanstein. Ten je známý tím, že sloužil jako předloha Waltu Disneymu pro animované pohádky.
V případě Moritzburgu zaznamenal Google v roce 2023 každý měsíc na 49 500 příkazů k hledání, u Neuschwansteinu jich bylo 201 tisíc. Analýza TUI uvedla, že nejvíce lidé vyhledávají Moritzburg v zimě, tedy během tradiční výstavy. Zatímco od července do září činil v roce 2023 počet hledání přes Google asi 33 100 měsíčně, v prosinci už to bylo 165 tisíc dotazů ve vyhledávači.
Výstava o Popelce začíná 21. listopadu a potrvá do 1. března nadcházejícího roku. Zámek nyní prochází rekonstrukcí, která ale podle kurátorů výstavu nijak nenaruší.
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavosti o filmu a hercích, kteří ztvárnili hlavní role, včetně Libuše Šafránkové či Pavla Trávníčka. K vidění je také originální sedlo, kterým Popelka sedlala koně Juráška. Pohádka, která vznikla v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky, se na Moritzburgu natáčela na přelomu let 1972 a 1973. Na české straně jako kulisa posloužil mimo jiné vodní hrad Švihov na Klatovsku.
Cena vstupenek se za poslední roky nezměnila, nadále pro dospělé zůstává na 12 eurech (292 Kč) a pro děti na 4,5 eura (109 Kč). Lístek pro vybrané datum a časové okno je možné si předem zakoupit přes internet, a ušetřit si tak frontu při nákupu na místě. Výjimečné není ani to, že se vstupenky na daný den již dopoledne zcela vyprodají, to platí zejména o víkendech během adventu.