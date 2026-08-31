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Pardubice si zahrají proti Laviho týmu. Na natáčení Vyšehradu Třy míří tisíce diváků

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  11:23
Ve středu se na Stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích uskuteční netradiční utkání mezi domácím týmem a filmovým Slavojem Vyšehrad. Stane se tak v rámci natáčení závěrečného dílu trilogie Vyšehrad a zúčastní se ho tisíce fanoušků, kteří chtějí být při tom, až bude kopat jejich oblíbený kapitán Julius “Lavi” Lavický. Zájem filmaře překvapil.

„Zájem o účast je u pardubických fanoušků enormní. Produkce doufala v pět stovek, vstupenku zdarma už si přes náš ticketingový systém vybralo přes tři a půl tisíce fanoušků,“ říká marketingový ředitel klubu Daniel Palaščák.

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Odpolední blok odstartuje ve 14 hodin a bude trvat přibližně čtyři hodiny. Fanoušci však nebudou jen sledovat natáčení filmového zápasu mezi Pardubicemi a Vyšehradem. Pauzy mezi jednotlivými scénami zpestří vystoupení rapera a stand-up komika Vojtaana, který je autorem ikonického soundtracku Vyšehradu.

Celá akce se uskuteční v klasickém režimu ligového zápasu, k dispozici tak bude občerstvení i doprovodný program.

Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy
Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy
Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy
Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy
8 fotografií

„Fanoušci nebudou natáčení jen tiše sledovat, naopak se na pokyny režiséra aktivně zapojí do fandění a vytvoří ligovou kulisu. Když budou mít štěstí, mohou se objevit i ve finálním filmu,“ dodává Palaščák.

Do natáčení se aktivně zapojí také vybraní hráči A-týmu v čele s trenérem Janem Trousilem.

Fanoušci, kteří chtějí mít jistotu, že se ve filmu objeví, si mohou připlatit za lepší místa v záběru. Zároveň dostanou občerstvení a mohou nakouknout do zákulisí natáčení. Budou tak mít možnost zahlédnout z blízka herce i bývalé fotbalisty, jako jsou Václav Kadlec nebo Roman Bednář, kteří ve filmu nastupují za Vyšehrad.

Pozvánka na natáčení Vyšehradu TŘY
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