Návrat k seriálovým kořenům. Začalo natáčení filmu Vyšehrad TŘY

„Máme rádi trilogie a chceme tak uzavřít jednu mimořádnou filmovou kapitolu a s tím naším vyšehradským světem se rozloučit,“ vysvětlil rozhodnutí vstoupit potřetí do stejné fotbalové řeky představitel Laviho a spolurežisér Jakub Štáfek.
„Dvojka byla rozmáchlá, bylo tam víc lokací, víc postav. Trojka bude komornější. Je to návrat k původnímu seriálu a k jedničce. Vracejí se původní postavy a hlavně jsme zase dali dohromady Laviho s jeho agentem Jardou. Ve dvojce jsme jeli každý po své koleji, tady už zase zachraňujeme jeden druhého. To je podle mě alfa a omega, to je přesně ten Vyšehrad, který mají lidi rádi,“ podotýká ještě Jakub Štáfek.
„Návrat ke kořenům je motivem, který se prolíná celým natáčením. „Vyšehrad číslo tři bude návratem ke starému Vyšehradu. K původním postavám, k fotbalu. Je to především film o přátelství. Obrovská buddy komedie,“ dodal producent Ctibor Pouba, který přiznal, že tvůrci pečlivě naslouchali reakcím publika po druhém filmu.
„S trojkou přicházíme s pokorou. S pokorou k žánru, k Vyšehradu, k jedničce, k fanouškům. Uvědomili jsme si, že někdy méně znamená více.“
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Do filmu Vyšehrad TŘY se vrátí většina oblíbených postav z původního seriálu i obou celovečerních filmů. Chybět tak nebude Laviho žena Lucie (Šárka Krausová) a jeho syn Richard (Jakub Jenčík), agent Jarda (Jakub Prachař), pan Král (Ondřej Pavelka), trenér Žloutek (Jiří Ployhar), trenér Šebek (Lukáš Vaculík) ani další členové vyšehradské party.
Nově se před kamerou v rolích herců objeví také několik známých fotbalových osobností jako Patrik Berger, Roman Bednář, Jan Rajnoch nebo Václav Kadlec.
.„Je to návrat domů po všech stránkách. Budeme zase všichni tam, kde to máme nejradši – na Vyšehradě. A myslím, že až to bude končit, bude se nám od sebe těžko odcházet, svěřuje se Jakub Prachař.
Natáčení závěrečného dílu trilogie Vyšehrad potrvá až do konce letoška, v kinech bude mít film premiéru příští rok.