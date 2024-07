VIDEO: Lavi je génius, Štáfek tupoň. Natáčení filmu Vyšehrad 2 je v plném proudu

Laviho hraje spolurežisér snímku Jakub Štáfek. Na otázku, co má se svou filmovou postavou společného, odpovídá, že oba hrají fantasticky fotbal.

„Co se týče inteligence, tam je dost velký rozdíl. Lavi je génius a Štáfek je fakt tupoň,“ neskrblí herec a režisér upřímností.

Jeho nyní již manželku Lucii hraje stejně jako v případě prvního filmu Šárka Krausová, která příliš spojnic se svou filmovou postavou nenachází.

„Společného nemáme v podstatě nic, snad jen to, že jsme obě ženy. Moc se mi teda líbí kabelka, kterou Lucie nosí, je to takový bobřík. Ale sama bych si ji nikdy nevzala, stejně jako bych si nevyšla ven v tom, co mám teď jako Lucie na sobě. Ale to mě na herectví právě hrozně baví, že si můžu nasadit masku a v někoho se převtělit. Lucie se v tomhle ohledu fakt povedla, to je převlek se vším všudy,“ pochvaluje si Šárka Krausová.

Ve dvojce Vyšehradu se znovu setkáme rovněž s agentem v podání Jakuba Prachaře.

„My agenti stojíme tak trochu ve stínu, výrazně se oblékáme, aby každý věděl, že jsme agenti. Ale jak se říká, ve stínu je největší tma, pod svícnem taky, že my to z té tmy všechno řídíme. My tou historií hýbeme,“ říká se spikleneckým úsměvem herec.

„Roli agenta si užívám, mám rád klobásy, což je předpoklad toho, abyste mohl být dobrý agent. Vyjednávání zpravidla probíhá na stadionech, kde jiné občerstvení než klobásy není k dispozici,“ dodává Jakub Prachař.

Vedle známých tváří se v druhém Vyšehradu objeví i nováčci, například Lukáš Vaculík coby trenér Smrkov, který milostnými avantýrami předčí i samotného Laviho. Dále se na place objeví Václav Neužil, představitel legendárního běžce Emila Zátopka.

Natáčení Vyšehradu 2 bude pokračovat do poloviny srpna, v kinech bude mít premiéru v polovině dubna 2025.