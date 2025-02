Exploze na povrchu. Fotbalová komedie Vyšehrad Dvje představuje trailer

Kam se Vyšehrad Dvje posunul oproti „jedničce“ Vyšehrad: Fylm? „Největší rozdíl je v tom, že jednička byla fakt komorní záležitost. Jako imploze ponorky pod vodou, která se tím tlakem rozmačká. Dvojka je exploze na povrchu. Vybouchne a dostane všechny dílky do světa. Je to světové nejenom tím, že jsme natáčeli i v zahraničí, ale taky počtem prostředí, herců, nových charakterů. Troufám si říct, že je to ten případ, kdy je pokračování lepší než předchozí film,“ vysvětlil herec, režisér a producent filmu Jakub Štáfek.

Mezi novými tvářemi filmu se objeví i pár překvapivých jmen. „Největší výhra je podle mě role nového trenéra Šebka, kterou ztvárnil Lukáš Vaculík. To sedlo parádně. Lukáš přistoupil na tu naši hru a troufnu si říct, že i pro něj to bylo velké zpestření v rámci jeho repertoáru,“ svěřil se Štáfek.

„Já to tak mám rád. Takhle žiju celý život, mně tenhle způsob humoru vyhovuje,“ potvrdil Lukáš Vaculík, který se tak vůbec poprvé objeví ve filmu se svojí neteří Šárkou Vaculíkovou Krausovou v roli Laviho milé, trochu jednodušší Lucie.

A jak je patrné už z traileru, dalším zpestřením bude angažování velkého množství krásných žen. A tentokrát nejen ze striptýzových podniků… „Myslím, že mužská část diváků ocení stejně jako já ‚Smrkov bitches‘, což je parta hereček, které hrají manželky a přítelkyně vesnických fotbalistů ve Smrkově, kam osud Laviho zavede. To, co tam ty naše holky předvádějí, je top,“ osvětlil druhý z producentů Ctibor Pouba.

Dále ve filmu hrají Milan Šteindler, David Vávra a Jan Kolařík v rolích bafuňářů, z mladší generace Václav Neužil, Filip Březina, Adam Ernest či Jakub Děkan jako fotbalisté. Chybět nebudou ani sportovní hvězdy jako David Koller, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski, Radko Gudas, Petr Švancara a třešničkou na nekorektním dortu bude držitelka Českého lva za hlavní roli v černé komedii Přišla v noci Simona Peková.

„Simona byla otevřená tomu, že bude hrát epizodní roli, která tam ale má svoji důležitou úlohu. I když je peprná a trošku fekální. A ona k tomu přistoupila se ctí a sama říkala, jak si to představuje. Byla skvělá,“ dodal Jakub Štáfek.