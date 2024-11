VIDEO: Pokračování Vyšehradu dotočeno. Byla to divoká jízda, hlásí Štáfek

Ještě zábavu slibují tvůrci filmu o výstředním fotbalistovi Lavim v pokračování filmu Vyšehrad: Fylm. Snímek s pracovním názvem Vyšehrad ² by měl do kin přijít příznačně na Zelený čtvrtek na jaře roku 2025. „Bude to extrémně divoká jízda,“ slibuje představitel hlavní role Jakub Štáfek.