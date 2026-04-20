Všichni fotři jsou lotři. Robert De Niro a Ben Stiller se vrací, přibrali Arianu Grande

Úspěšná série Fotr je lotr s Robertem De Nirem a Benem Stillerem se dočkala dalšího pokračování. V listopadu bude mít premiéru film Všichni fotři jsou lotři, kde si kromě osvědčené dvojice zahraje zpěvačka Ariana Grande. Podívejte se na trailer.

Je to už 26 let, co se Gaylord (Greg) Jebal přiženil do rodiny agenta CIA v důchodu Jacka Byrnese. Komedie Fort je lotr měla tehdy ohromný úspěch a ten zopakovalo i pokračování Jeho fotr, to je lotr se stejným obsazením. Zatím nejslabší hodnocení má třetí díl série z roku 2010 Fotři jsou lotři, který ovšem nerežíroval Jay Roach jako předchozí dva díly, ale Paul Weitz.

Režie třetího pokračování, v němž budou fotři De Niro a Stiller přijímat do rodiny Arianu Grande, se ujal sám autor scénáře všech tří předcházejících dílů John Hamburg.

V novém filmu se Jackův vnuk a Gregův syn Henry hodlá oženit s krásnou, ale záhadnou dívkou Olivií, kterou hraje držitelka Grammy Ariana Grande. Ta je bývalou vyjednavačkou FBI, takže si získá přízeň Jacka Byrnese, což vyvolá v Gregovi žárlivost. Navíc se Olivie snaží vymanit svého nastávajícího ze vztahu s otcem, na němž je podle ní příliš emocionálně závislý.

Premiéra filmu je naplánována na 26. listopadu, kdy Američané slaví Den díkůvzdání.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Knihu roku napsala Dora Kaprálová (18. dubna 2026)

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

Eurovize 2026 ve Vídni: kdy začíná, kdo reprezentuje Česko a kde sledovat přenos

Zpěvák Daniel Žižka

Eurovision Song Contest (ESC), tedy Eurovize, je jednou z největších hudebních televizních show na světě. Soutěž každoročně spojuje desítky zemí a miliony diváků, kteří sledují originální vystoupení,...

20. dubna 2026  15:22

Jako by moje generace dospívala v citových rozvalinách, přemýšlí spisovatel Šindelka

Premium
Český spisovatel a scenárista Marek Šindelka. (1. dubna 2026)

Píše knihy nahuštěné melancholií, nehledící na literární formy. Teď vydává nový román, který v mnoha ohledech možná překvapí. Marek Šindelka se v Systémech něhy věnuje univerzálním lidským tématům,...

20. dubna 2026

Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Sydney Sweeney v první řadě seriálu Bílý lotos (2021)

Režisér a scenárista Mike White začal na Francouzské riviéře natáčet čtvrtou řadu seriálu Bílý lotos z produkce HBO Original. V hlavních rolích se představí Helena Bonham Carterová, Vincent Cassel,...

20. dubna 2026  12:26

Soubor APHKHAZETI opět přijede do Prahy. Vystoupí v Nové Spirále jen jeden večer

Gruzínský státní balet APHKHAZETI spojuje gruzínský tanec se současnou...

Do Prahy opět míří APHKHAZETI. Tento sborem a živým orchestrem, který spojuje gruzínský tanec, hluboce zakořeněný v tradicích tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou, vystoupí pouze jeden...

20. dubna 2026  12:14

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

20. dubna 2026

RECENZE: Chemik a jitřenka. Duo Tomora debutuje jiskrným albem. Uslyšíme jej živě

Dvojice Tomora

Pod tajuplným názvem Tomora se skrývá společný projekt norské zpěvačky Aurory a britského producenta a skladatele Toma Rowlandse, poloviny dua The Chemical Brothers. Jejich hudební cesty už se v...

20. dubna 2026  8:58

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

19. dubna 2026  19:03

Umíme hledat díry v systému, líčí oscaroví producenti. Po Putinovi natáčejí Orbána

Premium
Radovan Síbrt a Alžběta Karásková přivezli na Malou Skálu Oscara a cenu BAFTA....

Před měsícem si z Los Angeles odvezli nejprestižnější filmovou cenu za dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách. Producenti Alžběta...

19. dubna 2026

GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok

Vánoční koncert zpěváka, bývalého politika a moderátora Michala Prokopa v Foru...

Michal Prokop oslaví v srpnu osmdesáté narozeniny. V tvůrčím důchodu byste ho však hledali marně. Právě naopak – i po desítkách let tvorby neustále dokazuje, že nepatří do starého železa a stále...

19. dubna 2026

Ve Stardance bych chtěl stepovat, v Klanu Baťa hraju floutka, prozradil Pšenička

Do povědomí televizních diváků se dostal před necelými dvěma lety jako frajírek...

Herec Tomas Sean Pšenička má letos napilno. Vydává své první české album, zkouší připravovaný muzikál Klan Baťa a na podzim se jako jeden z desítky soutěžících bude ucházet o titul krále tanečního...

19. dubna 2026  14:05

RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše

65 % Premium
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).

Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...

19. dubna 2026

