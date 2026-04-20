Je to už 26 let, co se Gaylord (Greg) Jebal přiženil do rodiny agenta CIA v důchodu Jacka Byrnese. Komedie Fort je lotr měla tehdy ohromný úspěch a ten zopakovalo i pokračování Jeho fotr, to je lotr se stejným obsazením. Zatím nejslabší hodnocení má třetí díl série z roku 2010 Fotři jsou lotři, který ovšem nerežíroval Jay Roach jako předchozí dva díly, ale Paul Weitz.
Režie třetího pokračování, v němž budou fotři De Niro a Stiller přijímat do rodiny Arianu Grande, se ujal sám autor scénáře všech tří předcházejících dílů John Hamburg.
V novém filmu se Jackův vnuk a Gregův syn Henry hodlá oženit s krásnou, ale záhadnou dívkou Olivií, kterou hraje držitelka Grammy Ariana Grande. Ta je bývalou vyjednavačkou FBI, takže si získá přízeň Jacka Byrnese, což vyvolá v Gregovi žárlivost. Navíc se Olivie snaží vymanit svého nastávajícího ze vztahu s otcem, na němž je podle ní příliš emocionálně závislý.
Premiéra filmu je naplánována na 26. listopadu, kdy Američané slaví Den díkůvzdání.