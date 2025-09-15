Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Slavnostní ceremoniál se konal v noci na dnešek SELČ.
„Jsem opravdu v rozpacích z toho, jak jsem z toho šťastný,“ řekl na předávání cen spolutvůrce oceněného seriálu Studio Seth Rogen, který také získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii komedie. Kromě toho vyhrálo dílo ceny za režii a scénář.
Nejvíce ocenění však dostalo čtyřdílné drama z dílny Netflixu Adolescent. Uspělo v šesti kategoriích, a herec Stephen Graham tak získal cenu za nejlepšího herce a jeho patnáctiletý kolega Owen Cooper cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli, čímž se stal podle stanice BBC nejmladším mužským držitelem tohoto ocenění.
Dvě ocenění vyhrál seriál Urgent; herec Noah Wyle z tohoto dramatu získal cenu pro nejlepšího dramatického herce.
O udělení cen rozhoduje na 22000 členů pořadatelské televizní akademie.