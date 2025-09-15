Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Autor: ,
  6:12
Americkou televizní cenu Emmy získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z pittsburského traumatologického centra a ocenění za nejlepší miniseriál má dílo Adolescent o britské rodině třináctiletého chlapce obviněného z vraždy spolužačky.
Owen Cooper s cenou Emmy za nejlepší miniseriál Adolescent o britské rodině...

Owen Cooper s cenou Emmy za nejlepší miniseriál Adolescent o britské rodině třináctiletého chlapce obviněného z vraždy spolužačky. (15. září 2025) | foto: ČTK

Stephen Graham a tým tvůrců seriálu Adolescent přebírají jednu z cen Emmy. (15....
Stephen Colbert (uprostřed) přebírá cenu za svou noční show. (15. září 2025)
Pete Huyck a Seth Rogen přebírají cenu Emmy za nejlepší komediální seriál o...
Dan Gilroy s cenou Emmy za dramatický seriál Andor. (15. září 2025)
6 fotografií

Slavnostní ceremoniál se konal v noci na dnešek SELČ.

„Jsem opravdu v rozpacích z toho, jak jsem z toho šťastný,“ řekl na předávání cen spolutvůrce oceněného seriálu Studio Seth Rogen, který také získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii komedie. Kromě toho vyhrálo dílo ceny za režii a scénář.

Nejvíce ocenění však dostalo čtyřdílné drama z dílny Netflixu Adolescent. Uspělo v šesti kategoriích, a herec Stephen Graham tak získal cenu za nejlepšího herce a jeho patnáctiletý kolega Owen Cooper cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli, čímž se stal podle stanice BBC nejmladším mužským držitelem tohoto ocenění.

Proč se z kluka stane vrah. Co si vzít ze série Adolescent, radí psychologové

Dvě ocenění vyhrál seriál Urgent; herec Noah Wyle z tohoto dramatu získal cenu pro nejlepšího dramatického herce.

O udělení cen rozhoduje na 22000 členů pořadatelské televizní akademie.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

14. září 2025  23:24

Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Premium

Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...

14. září 2025

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...

14. září 2025  9:20

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

vydáno 14. září 2025

RECENZE: Ovce, techno, něha i vtip. Proč film DJ Ahmet vítězí nejen na Sundance

75 % Premium

Nežijí v ráji, ale umí se životem probíjet s tak přirozenou lehkostí, uvolněností a vitalitou, že si diváka omotají kolem prstu. Hrdinové snímku DJ Ahmet, který do českých kin vstupuje se dvěma...

13. září 2025

Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní...

13. září 2025  11:31

TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje...

13. září 2025  8:31

Krize se vlekla roky, popisuje Petr Fiala zásadní změnu v kapele Mňága a Žďorp

Premium

Kapela Mňága a Žďorp vydala nové album Hoříš? Hořím!, na němž poprvé v historii tohoto tělesa nehraje kytarista Martin Knor. Jeho nahrazení nováčkem Jakubem Červinkou bylo podle slov frontmana Petra...

12. září 2025

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Premium

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

12. září 2025

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 958 volných pozic

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

12. září 2025  15:53

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...

12. září 2025  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.