Dáváme práci lidem i mimo film, upozorňuje producent Vratislav Šlajer

Zjednodušeně filmová pobídka funguje na principu vrácení peněz zahraniční produkci ve výši dvaceti procent z nákladů, které v Česku za české služby utratí. V minulosti byly v tuzemsku pobídky zavedeny kvůli rostoucí konkurenci ze zahraničí, kde již pobídkový aparát fungoval. „Jakmile se tak stalo, začali jsme se zase vracet na světovou špičku oblíbenosti u zahraničních filmařů,“ upozorňuje Šlajer.

A dodává: „Těch dvacet procent se opravdu společnostem vrací až poté, co zde peníze utratí. A ještě chci zdůraznit, že jen čtyřicet procent z těch utržených peněz jde do vyloženě filmových profesí, zbytek, tedy šedesát procent, jde do zcela jiných profesí a odvětví: ubytování, stravování, řemeslníci a tak dále.“

Vnímat filmovou pobídku jako dotaci, jak ji někteří politici označují, je podle Šlajera mylné. „Je to naopak investice. Z těch 800 milionů korun, které stát na pobídky uvolní, se nakonec stane zhruba deset až dvanáct miliard korun,“ vysvětluje.

„Rok 2021, který byl zasažený covidovou krizí, paradoxně pro sektor audiovize znamenal růst. Máme za sebou v obratu nejlepší a rekordní rok. V době, kdy je peněz i práce málo a inflace roste, audiovize přináší lidem práci,“ argumentuje Šlajer. Producenti zároveň usilují o to, aby byla základní částka 800 milionů korun navýšena, v minulosti se tomu tak stalo o 300 až 500 milionů korun, aby poskytování filmových pobídek nebylo nutné pozastavovat a další zájemce odmítat.

Producent není jen ten, co sedí na penězích

V rozhovoru pro iDNES.cz z karlovarského festivalu Vratislav Šlajer, jinak také filmový producent a šéf společnosti Bionaut přiblížil, co vlastně znamená být v současnosti filmovým producentem: „Běžné klišé je, že producent má být ten, který sedí na penězích a nutí režiséra, aby co nejvíce šetřil. Tak to ale vůbec není. Producent je klíčová a spojující profese. Dnes už iniciuje projekty, dohlíží na ně kreativně i obchodně. Ručí za výsledek. Vede jej dramaturgicky a musí být také psycholog, aby udržel pohromadě štáb.“

Sám aktuálně na festivalu představil dokument PSH Nekonečný příběh. V minulosti na sebe upozornil třeba internetovým seriálem #martyisdead, který byl oceněn prestižní televizní cenou Emmy. „Byl to velký úspěch nejen pro nás, ale pro celé Česko. Je to příběh, který je univerzálně srozumitelný,“ říká. Vypráví o chlapci, který zemře a jeho otec postupně díky videím v jeho počítači zjišťuje, co se vlastně stalo.

„Je to důkaz, že i v českých podmínkách jde udělat mezinárodní silnou funkční minisérii pro internet. Nás jako produkci to posunulo dál, otevřelo nám to spoustu možností a kontaktů,“ říká.

Na otázku, jak zaujmout současného návštěvníka kin, odpovídá: „Těžko se to odhaduje. My se například snažíme vyprávět autentické příběhy... Taky je třeba myslet na to, že se divák kina omladil a začít dělat trochu odvážnější a současnější témata. A je jedno, jestli zrovna jde o umělecký nebo divácký film. Divák jde do kina vždy proto, aby něco prožil,“ míní.