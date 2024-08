Jsem nervák a trémista. Přál bych si chytrou komediální roli, říká Vodochodský

Vlny vypráví o dění v Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu v šedesátých letech. Zatímco někteří herečtí kolegové Vodochodského ztvárňují skutečné postavy domácí historie, on zastupuje skrz postavu Tomáše společně se svým bratrem fiktivní linku příběhu, když se do redakce dostává jako technik.

Zajímají ještě české diváky podle Vodochodského historická témata? „Přiznám se, že když jsem ještě neměl v ruce celý scénář, taky jsem si nejprve říkal: zase šedesátýosmý, no dobře... Ale pak mě to přešlo. Opravdu z toho nebuďte zprotivení, protože Jirka dokázal, že tato témata jde dělat i jinak než jako pouhý historický film. Opravdu vypráví konkrétní příběhy a až ty se dějí na pozadí doby,“ odpovídá.

Plochost ztvárnění některých historických témat na plátně a obrazovce vidí v tom, jak černobíle a zkratkovitě některá fakta podává vzdělávací systém. „Samozřejmě, že musíme v nějakých termínech a datech znát, co kdy kde a kde udělal za zvěrstva. Pak to ale člověk právě možná vidí jen šedě, a tak se třeba i my tímto filmem snažíme ukázat barvitost dané doby a lidí. Že jejich rozhodování nebylo jen dobro nebo zlo, ale že se i snažili někoho ochránit nebo něco něco udělat lépe a jinak,“ uvádí.

Přeju si chytrou komedii

„Lépe a jinak“ je také součástí pochyb, které občas vykonávání herecké profese provází. „Jsem hrozný nervák a trémista. Pokud nepracuju v prostředí, které mi je blízké a kde nejsem aklimatizovaný, tak ne vždy podávám takové výkony, jaké bych chtěl,“ vysvětluje herec, který do širšího povědomí diváků vstoupil díky roli v první řadě seriálu Iveta.

Od té doby byl k vidění třeba ve filmu Arvéd, BANGER. nebo seriálech Zlatá labuť a Specialisté. V budoucnu by si rád vyzkoušel na plátně komediálnější polohu. „Říkali mi už na DAMU, že jsem spíš komediální herec, ale úplně mě to pustilo. Mimo divadlo jsem u filmu nedostal žádnou komediální roli. A hrozně bych to chtěl: dobře napsanou komedii... Dávají mi často takové ty floutky a scenáristi a režiséři si myslí, že jsou vtipní. Ale pro mě je to floutkovství spíš otravné a v něčem dost prvoplánové. Asi tak vypadám nebo působím, ale já bych chtěl něco vtipného, opravdu chytře vtipného,“ říká.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli role Tomáše už Vojtu opustila a jaké se v něm mísily pocity v moment uvedení filmu na karlovarském festivalu. Popsal také, jak se učí pracovat s emocemi na place nebo které pro něj byly nejnáročnější scény z Vln. Popsal také, co mu pomohlo najít podobu své postavy a řeč přišla i na jeho nový zájem a obživu: obchodování na burze.