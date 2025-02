Už se nepodceňuj, řekl mi Svěrák. Vojta Kotek převzal Televizní cenu iDNES.cz

„Je to strašně fajn dostat cenu za projekt, kterým žijete a který vás baví. A nejen, že to je nějaká satisfakce za odvedenou práci a potvrzení toho, že jsem byl ve správný čas na správném místě, ale taky že mě to bavilo a že to asi signalizuje, že mám čich na dobré věci. Takže si toho opravdu moc cením a děkuju,“ uvedl Vojta Kotek. V minulosti stejnou cenu získali třeba Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Leoš Mareš nebo Martha Issová.

„Za poslední roky své kariéry jsem se nebránil věcem, které na první pohled nejsou tak umělecké nebo nemají tak jasnou uměleckou hodnotu,“ říká a naráží nejen na Zrádce, ale také pořady Máme rádi Česko nebo reklamy, ve kterých účinkoval. „Já svou uměleckost v tomto slova smyslu neberu až tak úplně důsledně a vážně. Spíš se snažím dělat věci, které mě budou bavit a jsou pro mě v něčem výzvou anebo jsou taky dobře zaplacené,“ směje se.

Velká část úspěchu Zrádců leží také na bedrech režiséra projektu Markuse Kruga. „Dost si spolu rozumíme a taky jsme se shodli na tom, že té show chceme přinést nějakou stylizaci, která třeba jinde v zahraničí tak velká není. A to se povedlo prosadit. Nejen nám. Byli jsme za jedno s celým štábem a já opravdu po letech zažil nadšení, které umí Markus přenést na lidi a které jsem kdysi taky míval, když jsme s klukama pořádali ceny Český tučňák,“ vzpomíná.

„Štáb Zrádců skutečně musel čerpat víc z nadšení než finanční motivace, protože náročnost celého projektu se projevovala každý den nejen v počtech hodin, které strávili na place, ale i které se museli připravovat. Bylo to bez zastávky čtrnáct dní v kuse, v něčem zcela novém a neprobádaném,“ popisuje Kotek natáčení, které se od ostatních licencovaných televizních pořadů lišilo třeba právě v tom, že štáb „jen pohodlně“ nepřijel do připraveného setu.

Nebývalá pozornost publika, a to hlavně na sociálních sítích, kterou k Vojtu Kotkovi i dalším tvářím Zrádců show přivedla, se podle něj v mnohém dá srovnat se zájmem, který si pamatuje z dob Snowboarďáků. Ačkoliv tehdy ještě tak velké síťové a komunitní platformy na internetu neexistovaly. „V online světě se to kolem mě začalo mnohem víc hýbat. Asi i proto, že jsem se mu konečně otevřel a že jsem se rozhodl třeba i Instagram trošičku víc řešit. Pochopil jsem totiž, a bylo to trošku na podnět od mojí ženy, že takhle můžeme vybudovat skvělou komunitu, se kterou si tu show můžeme užít,“ vysvětluje.

„A hrozně mě to bavilo. Já si totiž v nějakou chvíli svého života uvědomil, že i ti diváci spoluvytvářejí to, co my děláme a od té doby se s nimi vždycky snažím navázat kontakt. Třeba jen na jevišti a třeba jen podprahově, ale přece. Mě tohle svým způsobem osvobodilo, protože jsem dlouho měl vůči nim postoj 'tady mi už nelezte, tady je to moje soukromí, můj dům a můj hrad'... Samozřejmě vás k tomu všemu ale taky nějací diváci musí mít rádi a já to štěstí mám, že negativních reakcí a hejtů je poskrovnu,“ uvádí dál.

„Byla to před tím nějaká moje podvědomá obrana, abych se z toho v dobách největších úspěchu nezbláznil a abych možná i sám sobě moc neuvěřil. A byla to sice delší cesta, ale dospěla k příjemnému vyrovnání,“ dodává.

Blížil se tedy někdy momentu, kdy třeba ve svůj úspěch a osobnost uvěřil víc, než by bylo zdrávo? „Spíš ne, protože v tom prostředí, ve kterém jsem se od malička pohyboval, bylo spoustu mnohem lepších lidí a já vždycky měl ke komu vzhlížet a vždycky pro mě někdo byl nedosažitelný. Ať už to jsou Cimrmani, což je opravdu má pokrevní rodina nebo taky spousta kolegů, která si mě v průběhu let brala pod křídlo. Takže tady ten totální vrchol nebo bod nějakého je***í v hlavě jsem neprožil. Spíš se stávalo na druhou stranu, že mi tito lidi říkali, abych se přestal podceňovat sám před sebou, což jsem doufám už udělal,“ odpovídá.

Mimo jiné mezi těmito lidmi byl i Zdeněk Svěrák, kterého Vojta Kotek v Divadle Járy Cimrmana alternuje v některých rolích. Nejen jeho přesná slova se dozvíte v celém rozhovoru, ale řeč přišla i na proces příprav na role, nervozitu ze ztvárnění Hradního pána, oblíbenou „kauzu děda“ nebo velký úspěch snímku Vlny Jiřího Mádla, který se dostal na shortlist oscarových nominací, a ve kterém si Vojta Kotek sám zahrál.