Kolikrát vidíte snímek, který překládáte? Jak dlouho trvá přeložit celovečerní film?
Aby mohla být premiéra ve stejný den po celém světě, je potřeba pracovat s ještě nehotovými verzemi. První přijde většinou tři měsíce před uvedením do kin a její překlad mi trvá zhruba tři týdny, každá další úprava pak zabere dalších pár dní. Přestože každý film vidím několikrát, osobně poznám kvalitní snímek podle toho, že si jeho děj pamatuju i po letech. Třeba film Troja jsem si nepamatoval už dvě hodiny potom, co jsem na něm byl v kině. Mimochodem to byl jeden z prvních filmů, který byl uveden ve stejný den po celém světě. A bylo to právě z toho důvodu, aby se hned nerozkřiklo, že není moc povedený. Nakonec zjistili, že to je dobrý trik, a u celosvětových premiér už se zůstalo.
Distributor povolil film nadabovat přesně tak vulgárně, jak je to v originále. Svou databázi sprostých výrazů překladatel často použít nemůže, takže jsem si to náležitě užil.