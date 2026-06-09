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Agresivity je tolik, že bychom měli mít v klecích soutěže v objímání, navrhuje Dyk

Monika Zavřelová
Vysíláme   10:00
Vojtěch Dyk je muž mnoha talentů – herec, zpěvák, a podle vlastních slov člověk, který nevydrží nedělat nic. Ve dvaceti prý „jel jako motorová myš“, dnes tak vyhledává spíše klid a přírodu. V nejnovějším Rozhovoru Moniky Zavřelové přišla řeč na to, jak se mění jeho vztah k práci, co ho bavilo na natáčení seriálu Inspekce pro Prima+, proč zakoupil tlačítkové telefony pro celou rodinu i jak reagují fanoušci, když se s nimi nechce vyfotit.

Když dnes čtyřicetiletý Dyk vzpomíná na o polovinu mladší verzi sebe sama, popisuje člověka v permanentním pohybu: „Točil jsem seriál Letiště, vstával jsem v pět, v půl desáté hned na zkoušku do divadla, ve dvě na natáčení, večer představení, čtyři piva a spát.“ Svému mladšímu má by tak dnes poradil zvolnit. „Začni si všímat těch jednodušších věcí kolem sebe. Těch maličkostí, které jsou nejkrásnější,“ říká.

K čemuž patří i způsob, jakým konzumuje informace. „Když jsem dlouho na chytrém telefonu, poznám na sobě, že začínám debilnět. Reálně,“ přiznává. Přesně v tu chvíli se tak vrací k tlačítkovému telefonu, který si před lety zakoupil a nově taky celé rodině. „Abychom si zkusili, jaké to bylo, že někdo není permanentně dostupný,“ vysvětluje. Navíc taky poukazuje na to, jak se z lidí kvůli smartphonům stávají pseudoodborníci na všechno. „Tím se rozmělňují talenty. Výstřelky géniů budou čím dál vzácnější, protože všichni si to poznání můžou najít,“ upozorňuje.

Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
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A jak to měl v průběhu let s přijímáním i vyjadřováním chvály, které může přicházet v umělecké branži hodně i málo? „Jsem velký realista. Když mi někdo řekne falešnou chválu, jenom aby mě potěšil, anebo mě naopak chce setřít, tak se mnou to nic nedělá a poznám to. Šoupnu si to do šuplíčku, ale ten můj střed zůstává pevný,“ přibližuje. Co ho baví, je chválit ostatní: „Toho je čím dál míň. Když cítím, že něco mám někomu napsat nebo říct osobně, tak to udělám.“

Řeč v rozhovoru přišla i na focení s fanoušky a jeho občasné odmítání: „Mám svoje právo říct, že se omlouvám, ale že na to dnes nemám náladu,“ uvádí. Reakce pak prý bývají různé a někteří se ani neostýchali Dyka titulovat výrazem k...t, přímo do očí.

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V seriálu Inspekce hraje Vojtěch Dyk detektiva Adama Volfa, samotáře s výrazným morálním kompasem, který přechází z protidrogové centrály pod Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). V rámci příprav se musel mimo jiné naučit pracovat se zbraní. A jak popisuje sám, byla to pro něj zvláštní zkušenost. „Mám k těm zbraním velký respekt. Vím, co dokážou udělat. A zároveň je to pro každého chlapa fascinující – dětský sen si zahrát s pistolkou,“ říká.

A co kaskadérské kousky v seriálu? „Co můžu, to udělám. Baví mě ta hrana,“ popisuje. Třeba bojovým sportům ale příliš neholduje. „Nemám rád syrové mlácení, i když teď je to samozřejmě velký trend sledovat. Agresivity a násilí je všude tolik, že bychom naopak měli mít soutěže v hlazení nebo v objímání. Klec, dva chlapi proti sobě a pak se obejmou,“ směje se.

Nedvědi a kýč? Spíše přesah

Jeden z velkých projektů, které teď Vojtěch Dyk chystá, je koncertní pocta bratrům Nedvědům v O2 aréně. Na hudbě známé dvojice vyrostl společně s kolegou a kamarádem Jakubem Prachařem. „Jeden čas bylo poslouchat Nedvědy taková ostuda. Vůbec jsem nechápal proč,“ vzpomíná. A tak začal pátrat po důvodech a jeden kamarád mu přiznal, že kdysi proti jejich koncertům dokonce dělali antikampaň. „Zajímalo mě, co jim vadilo a ten kamarád mi řekl, že to, jak jezdili auty bez střechy na koncerty a přitom si hráli na to, že jsou folkaři. Takže říká – aha vy jste jim vlastně teda záviděli a ten kamarád řekl, že vlastně jo,“ vysvětluje.“

A co názor některých, že Nedvědi jsou kýč? Pro Dyka ne. „Mají neuvěřitelné množství hitů, které všichni známe. Pro mě to má obrovský přesah,“ uvádí.

A jak teď po letech vypadá spolupráce s Jakubem Prachařem? Připomíná prý dlouhé manželství. „Zažili jsme spolu hezké i ošklivé věci. Tomu se říká přátelství.“ Ve dvojici si role rozdělují – jeden bývá ten bláznivý s osmi seti nápadů na sekundu a druhý ho usměrňuje. „Vtipné je, že se nám to někdy prohazuje.“

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