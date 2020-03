GLOSA: Na koronavirus je krátký i komiksový superhrdina Vin Diesel

Samozřejmě není zdaleka jediný, ovšem právě případ předpokládaného komiksového hitu, v němž akční hrdina Vin Diesel hraje uměle vzkříšeného vojáka vybaveného nadpřirozenou silou a falešnými vzpomínkami, ukazuje krátkozrakost producentské taktiky.

Minulý týden Bloodshot svou premiéru užuž odkládal, nicméně na poslední chvíli společnost Sony Pictures rozhodla, že do kin půjde. Tedy do kin, která se vzápětí zavírala, v Česku stihla novinka sehnat pár set diváků.

Takže se neporazitelný rek sklonil před realitou a od 24. března, po rekordně krátké cestě kinosály, vstupuje na platformu VOD neboli video na vyžádání. Za stažení se platí 19,99 dolarů, což znamená nynější standardní cenu,

„Je to cesta, kterou nyní razíme,“ uvedl šéf Sony Tom Rothman. „Vycházíme z toho, že všichni teď trávíme více času doma, ale jakkoli budou dopady pandemie na filmový průmysl tvrdé, věříme, že se kina vrátí v plné síle, a budeme je podporovat.“

V Sony tedy zařadili zpátečku, ovšem celou blamáž s nástupem superhrdiny si mohli odpustit, už tehdy bylo zřejmé, že se náklady na propagaci nestačí v tržbách vrátit. Kdyby šel Bloodshot do streamovacích služeb rovnou, mohl být průkopníkem svého druhu a udělat z nouze ctnost.

Nyní je pouze jedním z mnoha, kteří se snaží v elektronickém prostoru zachránit, co se dá. Do videoték si pospíšili Neviditelný či Emma ze studia Universal, Gentlemani z STX i komiks o Harley Quinnové Birds of Prey od Warner Bros.

V jednom ohledu to však Bloodshot možná vyhrál. Diváci ani neměli čas si sdělit, jestli vůbec stojí za vstupenku, natož za stažení.