RECENZE: Sprostí mazlíčci. Na Vocasy na tripu se smí až od patnácti

Příslovečný řeznický pes má vedle hrdinů komedie Vocasy na tripu chování Mirka Dušína. Sprostí mazlíčci zrodili první hraný film s mluvícími zvířaty, jenž dostal americké hodnocení R: mládež do 17 let na něj smí jen s v doprovodu dospělého. U nás je do 15 let nepřístupný.