Nejnavštěvovanějším filmem loni v Česku byly Mádlovy Vlny

Vzhledem k počtu představení a vyššímu vstupnému zvítězil snímek režiséra Kelseyho Manna v tržbách, když na vstupném vydělal 156,4 milionu korun, zatímco Vlny 144,5 milionu korun. Vlny i V hlavě 2 se zatím promítají i letos. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů (UFD).

V první desítce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku je ještě z českých děl na čtvrtém místě drama Zápisník alkoholičky (551 500 diváků) a na sedmém komedie Aristokratka ve varu (309 300 diváků).

Podle statistiky Unie filmových distributorů (UFD) do českých kin přišlo loni 13,04 milionu diváků, což bylo meziročně o dvě procenta méně. Tržby kin se vyšplhaly na 2,26 miliardy korun, meziročně činily o 0,9 procenta méně. Počet představení dosáhl téměř 530 000, což znamená meziroční nárůst o 2,5 procenta. Průměrná cena vstupenky se zvýšila ze 170,59 koruny v roce 2023 na loňských 172,93 koruny.

V boji o Oscara se Vlny dostaly do užšího výběru. Režisér Mádl proto s filmem odletěl do Los Angeles, aby svůj film představil některým z hlasujících členů americké akademie. Kvůli ničivým požárům se Mádl musel na začátku tohoto týdne vrátit. Finální nominace pořadatelé nejprestižnějších filmových cen posunuli na 19. ledna. Vítězové 97. ročníku Oscarů by měli být oznámeni na tradičním ceremoniálu v Los Angeles v noci na 3. března.

Ve světové premiéře byl snímek Vlny uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde režisér Mádl získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Na filmovém serveru Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD) získaly Vlny hodnocení 88 procent, což z nich spolu s Obecnou školou dělá jeden z nejlépe hodnocených českých filmů natočených po roce 1989, hned za Pelíšky se skóre spokojenosti 91 procent.

Dobové drama Vlny připomínající události roku 1968, kdy Československo začala okupovat vojska Varšavské smlouvy, získalo nejvíce nominací na Českého lva. Má jich 14 včetně nominace na nejlepší celovečerní film za loňský rok. S 13 nominacemi následuje snímek režiséra Viktora Tauše Amerikánka. Ceny předají pořadatelé 8. března v pražském Rudolfinu. Vlny již získaly nestatutární ceny Českého lva, Cenu filmových fanoušků.

Snímek Vlny uspěl letos také v nominacích na Ceny české filmové kritiky. Drama zachycující práci novinářů v politicky i společensky napjatých let 1967 až 1968 přineslo dvojí nominaci i režisérovi a scenáristovi v jedné osobě Mádlovi. Vítěze letošního ročníku vyhlásí pořadatelé 1. února.

Nejnavštěvovanější filmy v českých kinech v roce 2024: Pořadí Film Režie Tržby (Kč) Počet diváků 1. Vlny Jiří Mádl 144 549 921 885 767 2. V hlavě 2 Kelsey Mann 156 412 689 883 152 3. Já, padouch 4 Chris Renaud 113 720 527 645 576 4. Zápisník alkoholičky Dan Svátek 94 640 846 551 512 5. Deadpool & Wolverine Shawn Levy 114 373 979 534 270 6. Duna: Část druhá Denis Villeneuve 107 931 249 482 142 7. Aristokratka ve varu Jiří Vejdělek 48 216 849 309 277 8. Pdvážná Vaiana 2 John Musker 53 397 203 304 599

Zdroj: Unie filmových distributorů