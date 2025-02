KOMENTÁŘ: Co přijde po Vlnách? Mohutné streamovací vlnobití

Zemřela americká zpěvačka Roberta Flack, známá díky písni Killing Me Softly With His Song

Ve věku 88 let zemřela americká zpěvačka Roberta Flack. Držela ocenění Grammy a byla známá zejména díky interpretaci písně Killing Me Softly With His Song z jejího pátého alba Killing Me Softly z...