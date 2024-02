VIDEO: Tady Československý rozhlas. Jsou tu první záběry z Vln Jiřího Mádla

Do dobového dramatu, na kterém Jiří Mádl pracoval dlouhé roky, obsadil Vojtěcha Vodochodského, Stanislava Majera, Mariku Šoposkou, Petra Lněničku, Martina Hofmanna, Vojtěcha Kotka nebo Táňu Pauhofovou. Poslední jmenovaná ve filmu ztvárnila novinářku Věru Šťovíčkovou, se kterou se Mádl při vzniku scénáře scházel. „Paní Šťovíčková pro mě byla základním pilířem, otevřela mi dveře k ostatním postavám. A také prozradila něco, co nebylo známé. V učebnicích se o tom neučí a my s těmito skoro zapomenutými informacemi ve snímku pracujeme,“ odhaluje Jiří Mádl.

O hereckém obsazení jinak režisér říká: „Je na český film dost široké. Nechali jsme na jeho výběru spoustu času, ale vyplatilo se. Každá minuta se vyplatila. To není ansámbl, to je lunapark.“

Petránek i Dobrovský

Příběh se točí okolo proslulé Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu, kde působí pod vedením Milana Weinera tehdejší žurnalistické ikony. Kromě Šťovíčkové také Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský nebo Jan Petránek. Tak trochu omylem se mezi ně dostává mladý Tomáš, který kromě toho, že nastoupil na místo, jež si vysnil jeho mladší bratr, netuší, že místní redaktoři jsou v hledáčku tajných služeb.

„Ty se o činnost v redakci začnou zajímat o to víc, když se objeví nahrávka, jejíž odvysílání by mohlo změnit osudy mnohých. Čas se krátí, napětí narůstá, je třeba jednat. Stane se Tomáš jedním z těch, kdo se zapíší do historie, nebo bude chránit nezletilého sourozence, to poslední, co po smrti rodičů zbylo z rodiny,“ lákají diváky tvůrci.

Výjimečný však podle tvůrců snímek nebude jen díky dramatickému osudu hrdinů, ale také díky využití autentického archivního materiálu, mnohdy dosud neviděného. Záběry tvůrci nevyužívají jen pro dobovou ilustraci, ale naopak se je mají snažit plynule prolínat se scénami natočenými přímo pro film.

Na využití techniky Mádl upozornil už v Rozstřelu v roce 2022, kdy se také podělil o své ambice natočit „opravdu dynamický divácký film“. Vlny vstoupí do českých kin 15. srpna. Jde o třetí režijní počin Jiřího Mádla, v roce 2014 debutoval filmem Pojedeme k moři, o pět let později pak uvedl drama Na střeše.