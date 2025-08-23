Do finále takzvaného studentského Oscara se letos dostalo osmadvacet prací z devíti zemí ve čtyřech kategoriích. Tvoří je experimentální, dokumentární, hraná a právě animovaná tvorba, v níž tuzemští posluchači filmových škol poslední dobou slaví mezinárodní úspěchy.
RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským OscaremPremium
Recenze: Špunti na cestě 55 %, Želvy Ninja: Mutantí chaos 60 %, Ženy v pokušení 70 %, Sousedi 40 %, Sousedi 2 50 %, Chudáčci 70 %, Iracionální muž 55 %, Muži v černém: Globální hrozba 50 %, Méďa 50 %, Maria 55 %, Střídavka 60 %, Příchozí 75 %, Válka světů 75 %, T2 Trainspotting 70 %
Letní festivaly: Hrady CZ, Festival Valník, Vizovické Trnkobraní
KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?
Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...
Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci
V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...
Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...
První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka
Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...
KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny
Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...
RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským Oscarem
Mezi sedm finalistů studentského Oscara se ve své kategorii probojoval Vlček, jímavý animovaný film posluchače FAMU Philippa Kastnera, jenž čistou kresbou beze slov vypráví o pošetilé touze po...
TELEVIZIONÁŘ: Alice Nellis si zkouší krimi. Volá do akce Mladou krev
Herce Simonu Lewandovskou, Julii Issu, Samuela Tomana a Adama Ernesta svedl dohromady seriál Mladá krev, který startuje na streamovací službě prima+ týden před vstupem na obrazovku Primy.
RECENZE: Nikdo 2 rozmlátí zábavní park a rozzuří mumifikovanou Sharon Stone
Čtyři roky poté, co za sebou Bob Odenkirk ve filmu Nikdo zanechal zkázu, vyrábí další trosky v projektu Nikdo 2. Po jeho boku stojí rodina, proti němu krapet mumifikovaná Sharon Stone.
Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna
Trojnásobný držitel Oscara a jeden z největších herců své generace Daniel Day-Lewis sice před časem prohlásil, že se před kamerou už neobjeví, ale definitivně se od své profese neodstřihl. Zahrál si...
Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku
Oblíbený americký seriál Temný případ (v originále True Detective) připravuje už pátou řadu. Novou hvězdou seriálu se má stát herec Nicolas Cage, pro něhož to bude teprve druhá hlavní role v...
RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent
Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...
Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu
Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...
Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa
Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex...
RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií
Už 22. ročník pražského novocirkusového festivalu Letní Letná je v plném proudu. Co ze zahraničních produkcí letos rozhodně stojí za vidění? Festival nadchne třeba svižnou kanadskou arénou či hravou...
Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným
Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...