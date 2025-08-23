RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským Oscarem

Z filmu Vlček | foto: FAMU

Mirka Spáčilová
  14:00
Mezi sedm finalistů studentského Oscara se ve své kategorii probojoval Vlček, jímavý animovaný film posluchače FAMU Philippa Kastnera, jenž čistou kresbou beze slov vypráví o pošetilé touze po dokonalosti. Vyhlášení vítězů letošního 52. ročníku Student Academy Awards se koná 6. října v New Yorku.

Do finále takzvaného studentského Oscara se letos dostalo osmadvacet prací z devíti zemí ve čtyřech kategoriích. Tvoří je experimentální, dokumentární, hraná a právě animovaná tvorba, v níž tuzemští posluchači filmových škol poslední dobou slaví mezinárodní úspěchy.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

