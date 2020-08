Ženy jsou statečnější a názorově nestádní. V politice chybí, říká kameraman Smutný

V jednom rozhovoru jste říkal, že kde jsou ženský, je na světě líp...

Když jsem to řekl, dělal jsem film Tátova volha (komedie z roku 2018, pozn. red.). Tam hrála Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Vilma Cibulková, Eva Holubová a Hana Maciuchová. Takže jsem toho ženského světa byl plný. Ale myslím, že ta věta platí i obecně. Četl jsem interview s polskou režisérkou Agnieszkou Hollandovou, kde řekla, že společnost by si jednou za čas měla do všech funkcí zvolit jenom ženy. I já si myslím, že by pak na světě bylo líp. Ženský pohled na svět je jiný než mužský. A v současné politice podle mě zoufale chybí.