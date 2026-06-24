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Nevěděl jsem, o čem psát. Pomohlo až narození dcery, říká Vladimír Polívka o své hře

Tereza Čaladi
  15:30
Vladimír Polívka se narodil ve Švýcarsku a díky mámě Chantal Poullain má i...

Vladimír Polívka se narodil ve Švýcarsku a díky mámě Chantal Poullain má i francouzské občanství. | foto: Anna Kovačič

Petr Čermák, Vladimír Polívka, Hynek Čermák a Michal Jančařík na veřejné...
Vladimír Polívka v představení Unikát
Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou Antošovou (2022).
S Davidem Matáskem v seriálu Polda.
21 fotografií
Tábor, dávná láska a letní pohoda. Pokud se chcete naladit na prázdniny, doporučujeme vyrazit už 25. června do kin na film Po večerce, ve kterém Vladimír Polívka ztvárnil hlavní roli. Ještě předtím se ale intenzivně věnoval svému prvnímu autorskému představení Unikát. Teď se nejvíc těší na volné dny strávené s partnerkou a jejich holčičkou.

V květnu mělo premiéru monodrama, které jste si napsal přímo na tělo. Co se vám honilo hlavou těsně před jeho uvedením a po něm?
Cítil jsem dvojitou zodpovědnost, protože mi záleželo na vlastním výkonu, ale s napětím jsem očekával, jak hru celkově přijme publikum. Nervozitu navíc umocňoval fakt, že v hledišti seděli z velké části moji kamarádi – pro mě vůbec nejtěžší diváci. Nakonec se ale smáli i v pasážích, u kterých jsem podobnou odezvu nečekal, a tam, kde jsem doufal v katarzi, skutečně přišla. Uvedením inscenace se mi splnil obrovský sen, o podobném autorském projektu jsem přemýšlel už hodně dlouho.

Předpokládal jsem, že k přijímačkám dorazí spousta talentovanějších uchazečů, kteří budou zpívat árie a vážné písně. Písní Kačerov jak hurikán jsem tedy dal komisi najevo, co si o svém zpěvu myslím.

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