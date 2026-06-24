V květnu mělo premiéru monodrama, které jste si napsal přímo na tělo. Co se vám honilo hlavou těsně před jeho uvedením a po něm?
Cítil jsem dvojitou zodpovědnost, protože mi záleželo na vlastním výkonu, ale s napětím jsem očekával, jak hru celkově přijme publikum. Nervozitu navíc umocňoval fakt, že v hledišti seděli z velké části moji kamarádi – pro mě vůbec nejtěžší diváci. Nakonec se ale smáli i v pasážích, u kterých jsem podobnou odezvu nečekal, a tam, kde jsem doufal v katarzi, skutečně přišla. Uvedením inscenace se mi splnil obrovský sen, o podobném autorském projektu jsem přemýšlel už hodně dlouho.
Předpokládal jsem, že k přijímačkám dorazí spousta talentovanějších uchazečů, kteří budou zpívat árie a vážné písně. Písní Kačerov jak hurikán jsem tedy dal komisi najevo, co si o svém zpěvu myslím.