Nový humor na něj byl hrubý. Všeuměl Dvořák odešel symbolicky před silvestrem

Zamiloval se a pozval svou vyvolenou do půjčeného bytu. Jenže jeho láska si s sebou pro jistotu vzala kamarádku, která snědla bezmála všechny chlebíčky a přitom ještě stihla neustále brebentit, takže milenci na sebe neměli skoro žádný čas. Psala se 50. léta, upovídaný doprovod se jmenoval Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák ji tehdy upřímně nesnášel. Nikdy by ho nenapadlo, že spolu budou vystupovat čtyřicet let a zejména v pořadu Televarieté vytvoří nezapomenutelnou dvojici.