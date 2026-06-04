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RECENZE: Nevkus i vášeň 80. let jsou zpět. V duhových orgiích jménem Vládci vesmíru

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Jared Leto ve filmu Vládci vesmíru (2026) | foto: AP

Tomáš Šťástka
  16:00
Co přichází po ohrané superhrdinské nudě jménem Avengers? Přepálené, duhově barevné osmdesátkové orgie jménem Vládci vesmíru, které oplývají v tomto žánru tolik potřebným nadhledem. Bude to ale stačit na hit kinosálů?

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Kdysi dávno v předaleké galaxii jménem 80. léta se rozhodli na základě akčních figurek pro děti natočit film. Do hlavní role lepého blonďatého siláka obsadili Dolpha Lungdrena. S příběhem si moc nevěděli rady, ale protože v té době vrcholila mánie okolo úvodní trilogie Hvězdných válek na jedné straně a na té druhé si své místo na hollywoodském slunci vybojoval Arnold Schwarzenegger jako Barbar Conan, rozhodli se tvůrci, že to zkusí všechno spojit dohromady. Tak se zrodili Vládci vesmíru, kteří do amerických kin vstoupili v roce 1987. Dopadlo to příšerně.

I loňský nečekaný hit světových kin byl plný barev, zvuků a hereckých výkonů na hraně parodie. Tvůrci Vládců vesmíru na to šli obdobně.

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