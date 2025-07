Višňová slavila 50 let Chalupářů, zazněla i píseň Když máš v chalupě orchestrion

Středočeská Višňová, kterou milovníci českého seriálu Chalupáři znají jako Třešňová, přichystala návštěvníkům oslavu padesátého výročí úspěšného seriálu. Příběh o pražském důchodci Evženu Humlovi a místním všeumělovi Bohouši Císařovi se v obci Višňová natáčel povětšinou v letních měsících roku 1974.

Pro návštěvníky bylo připraveno několik koncertů a především prohlídka míst, která se v seriálu objevila. Jedním z nich byl například i rybník, kde se natáčely díly Kapr a Kapřín. Právě tam se fanoušci seriálu dozvěděli, že rozšířená fáma o večerním navezení kaprů, kteří do rána zmizeli, protože je obyvatelé všechna vylovili, není pravdivá.

Tehdejší místní obyvatelé se do natáčení dokonce několikrát zapojili jako komparz a jejich vzpomínky na setkání s herci jako Jiří Sovák či Josef Kemr zůstávají stále živé.

„Vždycky, když byly přestávky, tak pan Kemr s panem Hlinomazem chodili mezi lidi z vesnice, bavili se s nimi a bylo to takové příjemné. Mám dojem, že i na mě pan Hlinomaz hovořil, ale to už je takových let, že už si to člověk všechno nepamatuje,“ vzpomíná s úsměvem paní Petrová jak uvedla obec Višňová na svém webu.

Seriál Chalupáři se během posledních padesáti let stal jednou z nejoblíbenějších československých komedií. Neodmyslitelnou součástí seriálu je i úvodní píseň „Když máš v chalupě orchestrion“ v podání Waldemara Matušky, která na oslavách zazněla hned několikrát. Zpívali si ji i ti nejmenší – i to je bezpochyby důkazem, že seriál Chalupáři má stále své pevné místo napříč každou generací.