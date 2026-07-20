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Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců

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  12:05
Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem Bobule a bobulky, ve kterém se Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě zdědili nejen smysl pro humor, ale také talent dostávat se do problémů.

Natáčení čtvrtých Bobulí v režii Marty Ferencové právě skončilo a nová rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027.

„Na tenhle film jsem zvědavý, protože se mi líbí, jak je dějově poskládaný,“ uvedl Hádek, představitel Honzy.

„Bobule už jsou dneska vlastně žánr sám o sobě. Jednou možná skončíme tak, že budeme hrát dědy. Celý náš život bude zachycený filmovou sérií Bobule,“ dodal.

Nejlepší odrůda? Vlašák – pašák, říká producent Bobulí a Vinařů

Do role Jirky se vrací také Lukáš Langmajer. „Lidé se na to dívají, mají to rádi, smějí se u toho a chtějí se třeba fotit na místech, která s Bobulemi souvisejí. Za těch 18 let se toho kolem Bobulí stalo mraky,“ podotkl.

Výrazný prostor tentokrát dostane mladá generace. Tomas Sean Pšenička hraje Honzova syna Adama, zatímco Prokop Zach ztvárňuje Jirkova syna Kubu. „Když jsem se podíval, jak vypadá Tomas Sean Pšenička vedle Kryštofa Hádka a potom Prokop Zach vedle Lukáše Langmajera, tak mi to seplo,“ sdělil producent, autor námětu a vinař Tomáš Vican.

Magdaléna Kubatková, Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve filmu Bobule a bobulky
Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve filmu Bobule a bobulky
Marian Roden a Miroslav Táborský ve filmu Bobule a bobulky
Eva Leinweberová a Klára Issová při natáčení filmu Bobule a bobulky
16 fotografií

Do příběhu zasáhnou také Jakub Uličník a Michal Isteník, kteří se pokusí narušit festival Chutě Pálavy. Jedním z překvapení filmu je Bolek Polívka, který se po letech díky Bobulím vrací do role faráře. Novou tváří je Zlata Adamovská, společně vytvoří dvojici laskavých spiklenců a zároveň zástupců starší generace, která s nadhledem sleduje svět kolem sebe.

„Snažila jsem se vytvořit nový příběh, protože když už má něco tři díly, tak ten čtvrtý je buď dojezd, nebo začne nový život,“ konstatovala režisérka Ferencová.

Režisérka Marta Ferencová (uprostřed) při natáčení seriálu Milionáři

Slovenská režisérka Ferencová vystudovala režii na bratislavské VŠMU. V televizích samostatně či s jinými tvůrci režírovala různé seriály. V celovečerním filmu debutovala v roce 2016 pohádkou Řachanda. Je autorkou romantických komedií jako Přání Ježíškovi, V létě ti řeknu, jak se mám nebo Příliš osobní známost.

Přestože komedie Ferencové vesměs provází negativní kritiky, patří ke komerčně velmi úspěšným tvůrcům. Její zatím divácky nejúspěšnější film Příliš osobní známost vidělo téměř 313 tisíc lidí a na tržbách vydělal 46,4 milionu korun.

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