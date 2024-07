Hollywoodské série? Nic proti, ale bývají špatně napsané, řekl Mortensen

Když na karlovarském festivalu americký herec Viggo Mortensen dostal otázku týkající se jeho případného návratu do ikonické role Aragorna, řekl: „Mám rád Tolkienův svět. Ale popravdě jsem nikdy nehrál ve filmu jen proto, že mne oslovila osobnost režiséra nebo kniha, na které je film založen. Především totiž musí být dobrý scénář. To je pro mne vždy to nejdůležitější. Víc než režisér.“

Že je v tomto ohledu striktní, dokazuje i jeho další rozhovor pro magazín Vanity Fair. Zde se pětašedesátiletý herec dostal k tématu, proč si od časů Jacksonova Pána prstenů nezahrál v žádné jiné hollywoodské franšíze.

„Popravdě nevyhledávám, ale ani nevylučuji nějakou spolupráci jen podle žánru či výše rozpočtu. Pátrám po zajímavém příběhu,“ potvrdil svá slova z festivalu. „Nezáleží mi na žánru, ani na budgetu, ani na autorovi. Nikdy bych netočil snímek jen proto, že tenhle a tenhle ho režíruje. Vždy mi záleží na scénáři. A také na tom, zda mám dojem, že jsem pro danou roli ten pravý. To jsou moje priority,“ vysvětlil herec.

„A to platí i pro franšízy. Když za mnou někdo přijde s nabídkou na film X, třetí či devátý díl čehokoli, a já mám dojem, že je to skvělá role, kterou chci hrát a kterou mohu do díla něco přinést, beru to. Nejsem proti. Ale tyto franšízy obvykle moc dobré nebývají. Tím myslím, že nejsou moc dobře napsané. Bývají tak trochu předvídatelné,“ dodal herec. „Ale samozřejmě je tu stále i varianta, že budu úplně bez peněz,“ připustil přeci jen.

Otázky ohledně franšíz se okolo Mortensena rojí i z toho důvodu, že Peter Jackson bude produkovat nový snímek z Tolkienova světa. Film s názvem Lord of the Rings: The Hunt for Gollum by měl režírovat Andy Serkins; do kin by měl zamířit v roce 2026.

„Popravdě nevím, o čem ten příběh bude. Zatím jsem to neslyšel,“ reagoval Mortensen. Přiznal ale, že by se návratu do své nejslavnější role nebránil. „Ztvárněním Aragorna jsem se dost naučil. Ale šel bych do toho znovu pouze v případě, že bych byl vhodný i vzhledem k mému aktuálnímu věku. Jinak by to byl nesmysl,“ dodal.

Slavného Aragorna totiž ztvárnil začátkem tisíciletí jako čtyřicátník. O více než dvacet let později chystaný Hon na Gluma by přitom děj slavné trilogie patrně dějově předcházel.

Viggo Mortensen se českému publiku letos výrazně připomněl nejen svou osobní účastí v úvodu karlovarského festivalu, kde převzal od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta. Uvedl zde totiž osobně i svůj nový film Až na konec světa, western je nyní k vidění v našich kinech.