Vrátit se jako Aragorn? Kdoví, záleží na scénáři, řekl Viggo Mortensen

V pátek americký herec Viggo Mortensen zaujal několika větami v češtině, které přečetl z papírku, když během zahájení děkoval za Cenu prezidenta festivalu.

V sobotu pak veřejně vystoupil podruhé, když v Kongresovém centru odpovídal na otázky novinářů. Hlavní hvězda úvodu festivalu je celosvětově známá především pro roli Aragorna, nebylo proto divu, že se hned několik otázek dotklo filmové trilogie Petera Jacksona dle knih J. R. R. Tolkiena.

„Tolkienův svět je nekonečně zajímavý. Popravdě jsem ale v době, kdy jsem dostal nabídku hrát Aragorna, jeho knihy nečetl a neznal je,“ přiznal pětašedesátiletý herec. „Bral jsem to tedy trochu jako moji nevýhodu před natáčením a otevřel je až během dlouhého letu na Nový Zéland. Během chvilky jsem se ale uklidnil, protože mi došlo, že je to dílo inspirované z mnoha zdrojů. Keltskou mytologií, severskou mytologií a ságami. A všechny tyhle příběhy jsem znal,“ popisoval Mortensen svou pozdní cestu k dílu britského literárního klasika.

Na otázku, za jakých okolností by si dokázal představit návrat k roli Aragorna, se Mortensen pobaveně pousmál. „Jak už jsem řekl, mám rád Tolkienův svět. Ale popravdě jsem nikdy nehrál ve filmu jen proto, že mne oslovila osobnost režiséra nebo kniha, na které je film založen. Především totiž musí být dobrý scénář. To je pro mne vždy to nejdůležitější. Víc než režisér,“ předeslal. „Takže kdo ví? Uvidíme. Ale se vším respektem k Tolkienovi, rád bych se bavil spíše o filmu, který jsme v pátek uvedli. Děkuji,“ uzavřel dotazy točící se okolo slavné filmové trilogie.

Později se ještě k tématu vrátil, aby dovysvětlil, že jej otázky na Aragorna neotravují, ale že by se vzhledem k omezenému času rád věnoval své novince. Mortensen totiž na festival přivezl více než dvouhodinový western Až na konec světa. Zahajovací snímek letošního ročníku sám zrežíroval, napsal k němu scénář i hudbu a zahrál si i jednu z rolí.

„Na příběhu jsem začal pracovat v roce 2020, tedy za prvního lockdownu. Nejprve jsem v příběhu viděl mladou desetiletou dívku pobíhající americkými lesy. Inspirovala mne k ní osobnost mojí vlastní matky a místa, kde jako malá přesně takto běhávala,“ rozvyprávěl se. „Moje matka byla nezávislá, silná žena a díky ní jsem se tak jsem se dostal k postavě Vivian, kterou ve filmu hraje Vicky Kriepsová a která je povaze mojí matky podobná,“ pokračoval.

Mortensen dále mluvil o tom, že právě časy Divokého Západu, kdy mělo násilí hlavní slovo, nebyly pro tak silné ženy ideální místo. Proto tedy svou postavu zasadil právě do tohoto období.

Slavného tvůrce na festivalu doprovází Solly McLeod, který si v novém filmu zahrál zápornou postavu. Čtyřiadvacetiletého skotského herce, který se objevil v seriálech Tom Jones či Rod draka, prý k herectví přivedl dědeček.

„Bylo mi osm nebo devět, když mi navrhl, abychom se podívali na Pána prstenů. Já naštěstí souhlasil a byl to jeden z těch momentů, který mne vedl k práci v seriálech. Viggo byl tedy jedním z těch herců, kteří mne ovlivnili,“ popisoval.

McLeodův dědeček se loni osobně zúčastnil premiéry v Glasgow. „Pocházím z malého skotského ostrova, takže to pro rodinu bylo trochu náročné dostat se do Glasgow, ale vyšlo to a děda si s Viggem i popovídal. Byl to velký zážitek,“ dodal herec.

Snímek Až na konec světa bude vedle karlovarského festivalu brzy k vidění i v našich kinech, zamíří do nich už 4. července.

Viggo Mortensen v závěru ještě dostal otázku týkající se jeho rolí a zda se mu některá z nich zaryla pod kůži tak, že bylo jen těžké vystoupit zpět. „Do každé role dáváte kus sebe. Myslím tím, že se vždy jedná o můj hlas a moje tělo. Moje mysl musí přemýšlet, co ta role potřebuje,“ vysvětlil, proč i při natáčení zůstává sám sebou. „Ale děti do cca šesti let věku nerozlišují mezi postavou a hercem. Nemají žádné hranice a myslí si, že mohou být kýmkoli. Na tom něco je.“