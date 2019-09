VIDEO: Žerou mozky a ten ona nemá, hlásí hororová komedie Zombieland 2

16:52 , aktualizováno 16:52

Deset let poté, co se zrodila hororová komedie Zombieland, se její hrdinové, které hrají Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslinová a Emma Stoneová, opět sešli v pokračování Zombieland 2: Rána jistoty. Do kin jde 24. října, do zákulisí zve ve filmu o filmu.